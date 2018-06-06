Мэрия Ярославля два года не выдаёт жильё многодетной семье, потерявшей в пожаре всё

Ярославле многодетная семья вот уже два года находится в бедственном положении. Мама и её трое маленьких детей вынуждены ютиться в маленькой комнатке, которую выделило государство. И то, жильё это временное. Женщина обратилась в прокуратуру — В 2016 году у семьи сгорел дом. Женщина встала на учёт нуждающихся в предоставлении жилого помещения. До настоящего времени жилое помещение органами местного самоуправления семье предоставлено не было, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области Прокуратура обратилась в суд с иском в защиту интересов семьи о возложении на мэрию Ярославля обязанности по предоставлению жилого помещения.