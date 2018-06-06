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Мэрия Ярославля два года не выдаёт жильё многодетной семье, потерявшей в пожаре всё
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Мэрия Ярославля два года не выдаёт жильё многодетной семье, потерявшей в пожаре всё 

76.ru 6 июня 2018
Фото: 76.ru
В Ярославле многодетная семья вот уже два года находится в бедственном положении. Мама и её трое маленьких детей вынуждены ютиться в маленькой комнатке, которую выделило государство. И то, жильё это временное. Женщина обратилась в прокуратуру.
— В 2016 году у семьи сгорел дом. Женщина встала на учёт нуждающихся в предоставлении жилого помещения. До настоящего времени жилое помещение органами местного самоуправления семье предоставлено не было, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Прокуратура обратилась в суд с иском в защиту интересов семьи о возложении на мэрию Ярославля обязанности по предоставлению жилого помещения.
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