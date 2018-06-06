Южный берег Крыма нужно срочно спасать?

Курорты Южного берега Крыма нужно срочно спасать от урбанизации, пришли к выводу ученые. Они предлагают придать этим территориям охранный статус

Из Южного берега Крыма предложили сделать подобие Лазурного. РАНХиГС предложила придать охранный статус Алуште Судаку и Ялте и передать наиболее ценные территории под прямое управление федерального центра. При СССР в мировом рейтинге лучших курортов мира из-за своего целебного климата и реликтовых лесов Крым занимал второе место после Канар.

Академия поясняет: нужно сохранить эти свойства, в первую очередь, запретить вырубку зеленых насаждений, прекратить массовую застройку, пересадить граждан на общественный эко-транспорт, ввести платные парковки, платные въезды в города, ограничить передвижение по Крыму на личных авто и поднять налоги на квартиры для нерезидентов.

Владимир Комаров. О других деталях рассказывает директор центра стратегии регионального развития РАНХиГС при президенте России

«Я думаю, что предложение РАНХиГС — в любом случае, пока информационный вброс и провокация. Как на это отреагируют и насколько сильные возражения это вызовет? То, что вызовет, это не вызывает сомнений, и то, что, на самом деле, подобное перераспределение кураторств при распределении полномочий будет крайне негативно встречено и в Крыму, да, пожалуй, даже и в Москве, оно не вызывает сомнений. На практике, я думаю, что это потребует совершенно нетривиальных новаций в законодательстве. Я думаю, что, на самом деле, на сегодня это вряд ли будет целесообразно».

Как могут отнестись к новшествам крымчане? Насколько действенными станут эти меры?

«У нас очень много хаотичной застройки по явно подложным документам осталось с украинских времен. Сколько бы ни заявлялось о том, что все это надо зачистить, а это надо зачистить, в судах все это развивается, потому что право собственности у людей есть. Границы нигде, особенно в заповедниках, не были установлены, чтобы так вот по кусочку при Украине отрезать, строиться, и так застроить самое знаковое место — Приморский парк в Ялте. Он теперь весь в многоэтажках. Эти все строения убрать уже нереально. Дальше, чтобы не застраивать, достаточно просто следовать российскому законодательству, никакой передачи не нужно. Против этого будут все абсолютно, потому что и своим не доверяют, и чужих не знают».

Кирилл Коктыш. Скорее всего, новость о предложении РАНХиГС — пробный камень, для того, чтобы выяснить реакцию общественности, считает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России

«Южный берег Крыма, особенно в 1990-е годы, очень сильно пострадал от вырубки, от застройки, и сейчас уже Ялта не является курортом в традиционном смысле, поскольку она находится в такой котловине, и там стоит смог летом. Федеральный статус нужен для того, чтобы сохранить существующую санаторно-курортную специализацию территории, оздоравливающий эффект местности, целебной природы, зеленые насаждения, которые сейчас под угрозой. Это предусматривает и ограничение застройки, и гармонизацию застройки, чтобы она вписывалась в природные ландшафты, и абсолютно новую политику в области транспорта, развиваем скоростной, экологически чистый транспорт, делаем акцент на создании там технопарков, привлечение туда наиболее высококвалифицированных работников умственного труда. Это некий аналог технопарка «София-Антиполис» под Ниццей на Лазурном Берегу Франции».

Между тем Российская Академия предупредила: если срочно не принять меры, Южный берег Крыма рискует окончательно превратиться из курорта в обычный многоэтажный спальный район, район «летнего жилья», перенаселенную урбанизированную территорию.