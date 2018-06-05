Выделение долей детям и другим членам семьи после погашения ипотеки: как оформить

В декабре 2017 года для приобретения жилого помещения я взяла в банке ипотеку, а также использовала выданные мне средства материнского капитала. В мае 2018 года я погасила кредит, кто должен и в какие сроки оформить выделение долей несовершеннолетним детям и другим членам семьи?

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» обязанность оформить спорное жилое помещение в общую долевую собственность возложена на лицо, в чьей собственности находится жилое помещение.

При этом, в силу п.п. «ж» п. 13 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, кредиту (займу), на приобретение жилья, лицо, получившее сертификат, представляет, среди прочего, письменное обязательство оформить указанное жилое помещение в общую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению.

После уплаты последнего взноса по ипотеке лицу, давшему обязательство необходимо обратиться в Регистрационную палату Росреестра либо МФЦ с заявлением о снятии обременения. К заявлению прилагается договор купли-продажи жилого помещения, документы о праве собственности, справка о погашении ипотеки и только после этого собственники могут распорядиться своим имуществом: подарить или разделить. Государственная пошлина за эту процедуру не взимается.

После снятия обременения с жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала, собственнику жилого помещения необходимо в течение шести месяцев обратиться к нотариусу за выделением доли членам семьи, включая несовершеннолетних детей.