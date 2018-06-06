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За пять лет в Ростове расселили более 50 аварийных домов
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За пять лет в Ростове расселили более 50 аварийных домов 

Rambler News Service 6 июня 2018
Фото: 161.ru
54 многоквартирных аварийных дома расселили в Ростове-на-Дону за пять лет, сообщает RostovGazeta со ссылкой на городскую администрацию.
На эти цели потратили около 1 млрд руб., было ликвидировано 14 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечено жильем 418 семей.
В соответствии с условиями программы, 314 семьям выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения, в которое включается рыночная стоимость жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме с учётом доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причинённые собственнику жилого помещения его изъятием. Благоустроенные жилые помещения предоставлены 104 семьям.
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