Ещё
Маткапитал теперь можно использовать для погашения старых кредитов на жилье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Маткапитал теперь можно использовать для погашения старых кредитов на жилье 

CHIPS journal 4 часа назад
Фото: CHIPS journal
Новостное агентство ТАСС сообщает, что 4 июня подписано постановление, согласно которому материнский капитал теперь можно использовать для погашения кредитов на строительство и покупку жилья, взятых до рождения в семье второго ребенка.
До подписания документа гасить долг за строительство жилья или ипотеку можно было только, если финансовые обязательства возникли после рождения второго ребенка.
Несмотря на то, что некоторые средства массовой информации утверждают, будто нынешнее постановление позволяет использовать материнский капитал на погашение любых, даже нецелевых, кредитов, это не так: расплатиться маткапиталом за покупку мебели или отдых на море нельзя.
И ЕЩЕ НЕМНОГО ИНТЕРЕСНОГО
6 бассейнов Москвы для занятиями для малышей
Что делать, чтобы уберечь своих детей: 40 важнейших правил безопасности
Как выбрать детскую подушку и матрас. Объясняет ортопед
CHIPS journal: последние новости
Шестилетнюю россиянку признали самой красивой девочкой в мире Каникулы в 2018-19 учебном году будут начинаться в среду Фестиваль Индонезии в парке «Красная Пресня»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе61
Поклонская ответила на обвинения в безумии141
Банки получили право блокировать карты россиян181
Украинский режиссёр покончил с собой59
В Донбассе погиб брат Гонгадзе96
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение