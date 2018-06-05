Маткапитал теперь можно использовать для погашения старых кредитов на жилье

Новостное агентство ТАСС сообщает, что 4 июня подписано постановление, согласно которому материнский капитал теперь можно использовать для погашения кредитов на строительство и покупку жилья, взятых до рождения в семье второго ребенка.

До подписания документа гасить долг за строительство жилья или ипотеку можно было только, если финансовые обязательства возникли после рождения второго ребенка.

Несмотря на то, что некоторые средства массовой информации утверждают, будто нынешнее постановление позволяет использовать материнский капитал на погашение любых, даже нецелевых, кредитов, это не так: расплатиться маткапиталом за покупку мебели или отдых на море нельзя.

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