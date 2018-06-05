Ещё
В Нижегородской области вырос спрос на кредиты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

В Нижегородской области вырос спрос на кредиты 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России.
По состоянию на 1 апреля объем обязательств по кредитам банков у населения региона составил 243,7 млрд руб., что на 16,2% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За три первых месяца текущего года рост кредитных обязательств составил 3,1%.
У зарегистрированных в Нижегородской области юрлиц и индивидуальных предпринимателей объем обязательств по кредитам по состоянию на 1 апреля составил 369,9 млрд руб., что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три первых месяца 2018 года рост составил 1,7%.
Росту спроса на кредиты способствовало снижение ставок: cредневзвешенные ставки по кредитам в рублях для населения в марте 2018 г. составляли 12,9%, что на 2,5% ниже, чем годом ранее; средняя стоимость кредитов для нефинансовых предприятий в марте 2018 г. по сравнению с мартом 2017 г. снизилась на 2,2% — до 9%.
Объем привлеченных депозитов физлиц на 1 апреля составил 482,7 млрд руб., увеличившись за год на 9,4%, а по сравнению с началом текущего года — на 1,5%. Сумма привлеченных депозитов юрлиц и средств индивидуальных предпринимателей на 1 апреля составила 80,4 млрд руб., увеличившись за год на 16,7%.
Newsroom24: последние новости
Стало известно, что нижегородцы искали в интернете на минувшей неделе ВТБ приобретает 40% ИТ-группы «Техносерв» Опубликован список мест, где в Нижнем Новгороде пройдут крещенские богослужения и купания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе61
Поклонская ответила на обвинения в безумии141
Банки получили право блокировать карты россиян181
Украинский режиссёр покончил с собой59
В Донбассе погиб брат Гонгадзе96
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение