В Нижегородской области вырос спрос на кредиты

Об этом сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России.

По состоянию на 1 апреля объем обязательств по кредитам банков у населения региона составил 243,7 млрд руб., что на 16,2% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За три первых месяца текущего года рост кредитных обязательств составил 3,1%.

У зарегистрированных в Нижегородской области юрлиц и индивидуальных предпринимателей объем обязательств по кредитам по состоянию на 1 апреля составил 369,9 млрд руб., что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три первых месяца 2018 года рост составил 1,7%.

Росту спроса на кредиты способствовало снижение ставок: cредневзвешенные ставки по кредитам в рублях для населения в марте 2018 г. составляли 12,9%, что на 2,5% ниже, чем годом ранее; средняя стоимость кредитов для нефинансовых предприятий в марте 2018 г. по сравнению с мартом 2017 г. снизилась на 2,2% — до 9%.

Объем привлеченных депозитов физлиц на 1 апреля составил 482,7 млрд руб., увеличившись за год на 9,4%, а по сравнению с началом текущего года — на 1,5%. Сумма привлеченных депозитов юрлиц и средств индивидуальных предпринимателей на 1 апреля составила 80,4 млрд руб., увеличившись за год на 16,7%.