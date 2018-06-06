Обманутым дольщикам в Красноярске начали выдавать деньги на аренду жилья 

Администрация Красноярского края начала выплачивать денежные компенсации обманутым дольщикам. Всего их 626 человек, но на выплаты могут претендовать только те, кто не имеет другого жилья в собственности. Об этом сообщил «360» источник.
До конца месяца будут получать. Есть семь человек, — с ними заключили договоры, — которые получат в июне выплаты за май Валерий Пудпресс-секретарь министерства строительства Красноярского края.
В Минстрое также уточнили, что на сегодняшний день необходимый пакет документов приняли у 35 человек, однако эта цифра может увеличиться, поскольку люди все еще могут подавать документы на выплаты.
Деньги на аренду жилья обманутым дольщикам выделил краевой бюджет. 10 тысяч в месяц смогут получить красноярцы, проживающие один. Семьи будут получать по 15 тысяч ежемесячно.
В администрации посчитали, что до конца текущего года на выплаты уйдет 50 миллионов рублей. Всего планируется потратить 150 миллионов до конца 2019 года.