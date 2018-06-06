Ещё
Обманутым дольщикам в Красноярске начали выдавать деньги на аренду жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обманутым дольщикам в Красноярске начали выдавать деньги на аренду жилья 

360tv.ru 6 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Администрация Красноярского края начала выплачивать денежные компенсации обманутым дольщикам. Всего их 626 человек, но на выплаты могут претендовать только те, кто не имеет другого жилья в собственности. Об этом сообщил «360» источник.
До конца месяца будут получать. Есть семь человек, — с ними заключили договоры, — которые получат в июне выплаты за май  Валерий Пудпресс-секретарь министерства строительства Красноярского края.
В Минстрое также уточнили, что на сегодняшний день необходимый пакет документов приняли у 35 человек, однако эта цифра может увеличиться, поскольку люди все еще могут подавать документы на выплаты.
Деньги на аренду жилья обманутым дольщикам выделил краевой бюджет. 10 тысяч в месяц смогут получить красноярцы, проживающие один. Семьи будут получать по 15 тысяч ежемесячно.
В администрации посчитали, что до конца текущего года на выплаты уйдет 50 миллионов рублей. Всего планируется потратить 150 миллионов до конца 2019 года.
360tv.ru: последние новости
Житель Красноярска отсудил больше 172 тысяч рублей за холодную квартиру Власти пообещали быстрее предоставлять квартиры детям‐сиротам в Приморье Сомнительные родственники вышвырнули пенсионерку из элитной квартиры в центре Москвы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G716
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8117
Европарламент готовит «конец интернету»32
Россиянам предрекли бензин по 100 рублей262
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение