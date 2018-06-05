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Вопрос Путину на «Прямую линию» задали жители Бердска
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Вопрос Путину на «Прямую линию» задали жители Бердска 

Все новости Новосибирской области 7 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В своем видеоролике дольщики рассказали, что строительство дома компания «Стройинвестроект» начала еще в 2015 году, а сдача была запланирована на декабрь 2017 года. На данный момент на строительной площадке можно наблюдать лишь блоки первого этажа, а застройщик вывез со стройплощадки все материалы и оборудование. 130 семей вложили деньги в новостройку.
«Мы хотим обратиться к вам с вопросом по завершению строительства этого дома. У застройщика нет денег. Обращались в прокуратуру, полицию, администрацию Бердска, к депутатам «Единой России». Помогите нам, пожалуйста», — говорится в обращении.
Дольщики рассказали Президенту, что многие из них, в надежде улучшить свои жилищные условия, вложили в строительство средства материнского капитала, взяли ипотечные кредиты. В настоящее время многие семьи вынуждены снимать жилье или ютиться у родственников.
Между тем, как сообщается на сайте правительства Новосибирской области, врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт выступил за комплексное решение проблемы долгостроев региона. Он заявил: «Защита и восстановление прав граждан на оплаченное жилье является приоритетом при решении вопросов завершения строительства объектов. Задачи завершения строительства всех проблемных объектов должны быть комплексными».
При министерстве строительства Новосибирской области создана рабочая группа по достройке ЖК «Деловой квартал» с участием 15 представителей инициативной группы обманутых дольщиков. Ситуация, связанная со строительством объектов группой компаний ПТК-30, поставлена на особый контроль полномочным представителем Президента Российской Федерации в СФО.
Бердские дольщики пока особым вниманием не охвачены. Прямая линия с Президентом РФ состоится 7 июня. К слову, видеообращение к Путину записали и жители подтопляемых территорий города, где в течение последнего времени из-за грунтовых вод начали активно рушиться дома.
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