Полицейским хотят «дать» жилье 

Сотрудники полиции могут получить право на включение в систему военной ипотеки. С таким предложением выступил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, генерал-лейтенант полиции Сергей Аренин.
В России сейчас действует ряд программ госучастия в обеспечении людей собственным жильем. Есть и программа для полицейских, однако она серьезно отличается от военной ипотеки. Получить дотацию может любой работающий по контракту военнослужащий, при том подать заявку он может неоднократно. Программа для полицейских предусматривает, что военнослужащий МВД обязан соответствовать нескольким критериям, в том числе, иметь стаж службы в органах МВД более 10 лет и ранее не использовать данный вид поддержки.
Аренин предлагает уровнять военных и полицейских в условиях получения потеки. «Нужно реализовывать весь комплекс мероприятий по социальной поддержке — с тем, чтобы служба в полиции оставалась привлекательной, чтобы туда можно было отобрать достойных кандидатов и вырастить из них достойных полицейских, верных Родине и долгу», — рассказал сенатор «Парламентской газете».
Военная ипотека — льготная система кредитования жилья, созданная на государственной основе для военных-контрактников, служащих в Вооруженных силах РФ. Накопительно-ипотечная система (НИС), стартовавшая с начала 2005 года и претерпевшая несколько изменений за более чем за 13 лет своего существования, обеспечила собственным жильем свыше 100 тысяч военнослужащих. Принять участие в НИС имеет право любой работающий по контракту военнослужащий, независимо от того, является ли он уже собственником жилья или нет. Допускается также и повторное участие в военной ипотеке. Военная ипотека была создана взамен старой программы обеспечения жильем военнослужащих РФ. Для вступления в НИС военнослужащему нужно написать рапорт на имя командира военной части, после чего желающий будет внесен в реестр Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны РФ. На открытый накопительный счет государством перечисляются ежегодные взносы, которые формируют накопительную часть целевого жилищного займа. Через три года участия в программе появляется возможность получения кредита, который даётся до достижения военнослужащим 45-летнего возраста.