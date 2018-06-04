Ещё
Власти Ставрополья поддержат семьи, потерявшие дома во время паводка 2017 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Власти Ставрополья поддержат семьи, потерявшие дома во время паводка 2017 года 

ТАСС 23 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
СТАВРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья помогут семьям, которые потеряли жилье во время майского паводка 2017 года, но получили отказ в получении государственных жилищных сертификатов (ГЖС), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края.
"Глава края поручил проработать инициативу по внесению изменений в нормативно-правовую базу, чтобы оказать помощь гражданам, потерявшим жилье из-за паводка в мае 2017 года и получившим отказ федерального центра в выдаче государственных жилищных сертификатов … В крае насчитывается около двух десятков таких семей", — уточняется в сообщении
По данным правительства, отказ в получении ГЖС получили семьи, проживающие в домах, которые попали в зону подтопления дважды. «В эту категорию попали те, кто приобретал дома, которые уже подвергались подтоплению в 2002 году и на которые ранее выдавались ГЖС. Это обстоятельство оказалось препятствием для получения сертификатов после паводка 2017 года», — отмечают в правительстве.
Для исключения повторения подобных ситуаций в регионе идет определение границ зон подтоплений — на этих территориях впредь будет запрещено строительство жилья и хозяйственная деятельность.
Весной 2017 года на Ставрополье в пиковый период паводка в девяти муниципалитетах было подтоплено более 1,7 тыс. домов, в результате 571 дом был признан аварийным, 144 семьи уже приобрели себе новое жилье. Во время июньского паводка 2002 года в крае погибли 47 человек, вышедшая из берегов река Кубань прошла по станице Барсуковской потоком глубиной более 3 м, оставив без крова более 800 семей. В целом паводок полностью снес в городах и селах Ставрополья 2,9 тыс. жилых домов, еще более 4 тыс. потребовался значительный ремонт.
ТАСС: последние новости
Власти Москвы будут взаимодействовать с участниками реновации по вопросу качества ремонта Работы на проблемных объектах Urban Group возобновятся в течение 2-3 месяцев Сергей Лёвкин: новое жилье должно прослужить не менее ста лет
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе60
Поклонская ответила на обвинения в безумии142
Банки получили право блокировать карты россиян184
В Донбассе погиб брат Гонгадзе92
Украинский режиссёр покончил с собой59
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение