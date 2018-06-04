Власти Ставрополья поддержат семьи, потерявшие дома во время паводка 2017 года

СТАВРОПОЛЬ , 4 июня. / ТАСС /. Власти Ставрополья помогут семьям, которые потеряли жилье во время майского паводка 2017 года, но получили отказ в получении государственных жилищных сертификатов (ГЖС), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края.

"Глава края поручил проработать инициативу по внесению изменений в нормативно-правовую базу, чтобы оказать помощь гражданам, потерявшим жилье из-за паводка в мае 2017 года и получившим отказ федерального центра в выдаче государственных жилищных сертификатов … В крае насчитывается около двух десятков таких семей", — уточняется в сообщении

По данным правительства, отказ в получении ГЖС получили семьи, проживающие в домах, которые попали в зону подтопления дважды. «В эту категорию попали те, кто приобретал дома, которые уже подвергались подтоплению в 2002 году и на которые ранее выдавались ГЖС. Это обстоятельство оказалось препятствием для получения сертификатов после паводка 2017 года», — отмечают в правительстве.

Для исключения повторения подобных ситуаций в регионе идет определение границ зон подтоплений — на этих территориях впредь будет запрещено строительство жилья и хозяйственная деятельность.

Весной 2017 года на Ставрополье в пиковый период паводка в девяти муниципалитетах было подтоплено более 1,7 тыс. домов, в результате 571 дом был признан аварийным, 144 семьи уже приобрели себе новое жилье. Во время июньского паводка 2002 года в крае погибли 47 человек, вышедшая из берегов река Кубань прошла по станице Барсуковской потоком глубиной более 3 м, оставив без крова более 800 семей. В целом паводок полностью снес в городах и селах Ставрополья 2,9 тыс. жилых домов, еще более 4 тыс. потребовался значительный ремонт.