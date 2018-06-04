Ещё
Ямал обещает полностью обеспечить жильем детей-сирот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Ямал обещает полностью обеспечить жильем детей-сирот 

ИА Север-Пресс 4 июня 2018
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале в 2018 году жилье получат 154 ребенка-сироты, достигших 18 лет.
На формирование специализированного жилищного фонда окружной бюджет направит 530 млн рублей. Из федерального бюджета на эти цели поступит 1,168 млн рублей.
В прошлом году округ полностью выполнил план по обеспечению жильём детей-сирот. Новые квартиры получили 163 человека, из них 13 в Тюмени в микрорайоне Ямальский-2. Согласно региональному законодательству, с 2014 года жилье в Тюмени предоставляется по желанию, за три года туда переехали более 100 детей-сирот.
ИА Север-Пресс: последние новости
У ямальцев появилась возможность переоценить свою собственность Ноябрьские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры В Ямальском районе спасли трех человек и ценностей на пять миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе60
Поклонская ответила на обвинения в безумии149
Банки получили право блокировать карты россиян186
В Донбассе погиб брат Гонгадзе97
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»97
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение