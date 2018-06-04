Ямал обещает полностью обеспечить жильем детей-сирот 

На Ямале в 2018 году жилье получат 154 ребенка-сироты, достигших 18 лет.
На формирование специализированного жилищного фонда окружной бюджет направит 530 млн рублей. Из федерального бюджета на эти цели поступит 1,168 млн рублей.
В прошлом году округ полностью выполнил план по обеспечению жильём детей-сирот. Новые квартиры получили 163 человека, из них 13 в Тюмени в микрорайоне Ямальский-2. Согласно региональному законодательству, с 2014 года жилье в Тюмени предоставляется по желанию, за три года туда переехали более 100 детей-сирот.