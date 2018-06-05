Детский досуговый центр откроется в промзоне «Грайвороново» в июне

Досуговый центр для детей откроется в июне на первом этаже жилого дома в первом квартале комплекса, строящегося на территории бывшей промзоны «Грайвороново» в Рязанском районе по адресу: Рязанский проспект, владение 6а.

— С целью возрождения традиции добрососедских отношений инвестор реализовал идею создания в жилом комплексе детского досугового центра «Соседи», — сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев

В двух комнатах для малышей имеются игрушки и инструменты для развития творческих навыков детей, в помещениях для подростков — ребята смогут играть в командные игры (шахматы, аэрохоккей и другие). Ожидающие детей взрослые смогут с комфортом разместиться в просторном холле, где есть большой уютный диван и журнальный столик.

Кстати, на территории жилого комплекса в этом году планируется также ввести в эксплуатацию строящийся детский сад, рассчитанный на 100 малышей. Всего в квартале будет три детских сада и школа, а также пешеходный бульвар протяженностью около 900 метров (к реализации этого проекта инвестор уже приступил). Часть жилых корпусов комплекса уже сдана и заселена, еще часть планируется ввести в эксплуатацию этим летом.