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Детский досуговый центр откроется в промзоне «Грайвороново» в июне
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Детский досуговый центр откроется в промзоне «Грайвороново» в июне 

Префектура Юго-Восточного административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Досуговый центр для детей откроется в июне на первом этаже жилого дома в первом квартале комплекса, строящегося на территории бывшей промзоны «Грайвороново» в Рязанском районе по адресу: Рязанский проспект, владение 6а.
— С целью возрождения традиции добрососедских отношений инвестор реализовал идею создания в жилом комплексе детского досугового центра «Соседи», — сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
В двух комнатах для малышей имеются игрушки и инструменты для развития творческих навыков детей, в помещениях для подростков — ребята смогут играть в командные игры (шахматы, аэрохоккей и другие). Ожидающие детей взрослые смогут с комфортом разместиться в просторном холле, где есть большой уютный диван и журнальный столик.
Кстати, на территории жилого комплекса в этом году планируется также ввести в эксплуатацию строящийся детский сад, рассчитанный на 100 малышей. Всего в квартале будет три детских сада и школа, а также пешеходный бульвар протяженностью около 900 метров (к реализации этого проекта инвестор уже приступил). Часть жилых корпусов комплекса уже сдана и заселена, еще часть планируется ввести в эксплуатацию этим летом.
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