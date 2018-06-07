Надежная крыша над головой: как проверить квартиру перед покупкой?

Принцип «доверяй, но проверяй» как никогда важен оказывается в сделках, связанных с покупкой и продажей недвижимости. Сколько бы агенты и эксперты ни рассказывали об опасности покупки квартиры без риелтора, риски остаются всегда. Даже самого проверенного профессионала порой приходится контролировать, ведь договоры на оказание услуг по приобретению жилья составлены так, чтобы агентство по недвижимости не несло никакой ответственности за судьбу квартиры после сделки. Хороший риелтор важен, но в конечном счете самым важным фактором оказывается хозяйский контроль.

Корреспондент редакции «МИР 24» проконсультировалась с руководителем отдела маркетинга ЖК «Мечта» Евгением Сорокиным , чтобы выяснить, какие пять правил помогут проверить «чистоту» сделки при покупке недвижимости.

Поднимаем историю объекта

Это правило применяется как к первичному жилью, так и ко вторичному.

Следует проверить все разрешительные документы: разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, кадастровый паспорт, свидетельство о собственности.

Доверять и проверять

Если вы покупаете жилье от застройщика, подписантом документов будет являться доверенное лицо. Уточните личность подписанта и попросите предъявить документы, удостоверяющие личность.

Проверьте доверенность и достоверность уполномочивающего документа и сроки его действия. Как правило, доверенность выдается на 1-3 года.

Подстраховываемся на случай отмены

Изучение пунктов расторжения договора и порядка внесения оплаты — один из наиболее важных пунктов проверки. Бывают ситуации, когда покупатель с застройщиком оговаривают этапы платежей, и возникает ошибка в датах. Например, дата следующей оплаты может наступить раньше, чем ожидает покупатель. Поэтому стоит внимательно проверить договор перед его подписанием, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.

Собираем документы в папку

Также перед покупкой необходимо получить справку о расчетах по факту оплаты.

Даже если вы покупаете квартиру в рассрочку, в любом случае, если произведена оплата, вы должны получить квитанцию об оплате в бухгалтерии от застройщика с подписью и печатью главного бухгалтера. В документе должно быть прописано, что взаиморасчет произведен, а также должны быть указаны данные о сумме долга на данный момент.

Никто не застрахован от пожаров и потери данных. Поэтому если у вас нет на руках квитанции, вам будет очень тяжело доказать, что вы производили оплату. Также справка о взаиморасчетах и договоры в дальнейшем могут понадобиться для получения налогового вычета, и о сборе необходимых документов лучше задуматься заранее.

Племянники, кумовья и братья

Наконец, пятый шаг — проверка истории продавца вторичного жилья.

Если вы покупаете вторичное жилье, то необходимо проверить физическое лицо, то есть историю продавца. Необходимо поднять всю историю владения, установить, чтобы не было никаких подводных камней, вроде родственников хозяина, которые могут находиться в исправительных учреждениях, племянников, которые не успели выписаться и т.д.

Также бывают случаи, когда покупатель приобретает квартиру, где продавец использовал материнский капитал. То есть продавец оплатил часть квартиры материнским капиталом, но не исполнил обязательства по выделению долей детям и продал жилье. В последующем такую продажу можно оспорить, признав ее незаконной.

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