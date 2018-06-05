Размер ипотеки в России побил исторический рекорд

Средний размер нового ипотечного кредита по состоянию на апрель 2018 года составил два миллиона рублей, побив исторический рекорд, который составлял 1,87 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), передает сайт «Дом».

На тот же период 2017 года сумма ипотечного кредита составляла 1,87 миллиона рублей. То есть за год цифра увеличилась на 8%.

За апрель россияне оформили почти 100 тысяч жилищных займов на сумму порядка 200 миллиардов рублей. В апреле прошлого года — 72,6 тысячи кредитов на 135,3 миллиарда рублей.

К апрелю 2018 года сумма жилищного кредита для россиян в возрасте более 65 лет уменьшилась на 65% — до 590 тысяч рублей. Однако молодому поколению — моложе 25 лет — стали выдавать большие суммы на покупку жилья — 1,64 миллиона рублей в среднем. Это плюс 10% к показателю за первый квартал 2017 года.

Судебные приставы подсчитали, сколько денег россияне задолжали. Оказалось, что общий объем задолженности россиян в первом квартале вырос на 5% и достиг четырех триллионов рублей.