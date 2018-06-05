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В Подмосковье на улучшение жилищных условий выдали уже 429 сертификатов
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В Подмосковье на улучшение жилищных условий выдали уже 429 сертификатов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Свыше 400 молодых семей Подмосковья получили сертификаты на улучшение жилищных условий в 2018 году, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», которая реализуется в Московской области с 2007 года, позволяет ежегодно оказывать финансовую поддержку в приобретении комфортного жилья нескольким сотням молодых семей Подмосковья.
"С начала года в Подмосковье вручены сертификаты на улучшение жилищных условий 429 молодым семьям, включенным в список претендентов на получение социальных выплат. В список претендентов на получение соцвыплат в 2018 году включены еще две молодые семьи, которые получат сертификаты уже в июне. В этом году в Московской области господдержку на улучшение жилищных условий получат на 90 молодых семей больше, чем в прошлом", — сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, слова которого приводятся в сообщении.
Общий объем выделенных всем семьям средств в 2018 году составляет более 535 миллионов рублей из консолидированного бюджета региона.
"Бюджетом Московской области в этом году на эти цели выделено более 322 миллионов рублей, 106 миллионов рублей направлено из бюджета федерального уровня и еще 107 миллионов — муниципальными образованиями", — пояснил министр.
Как отмечают в пресс-службе, в текущем году в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» принимают участие семьи из 63 районов и городских округов Московской области, соглашения с которыми министерство стройкомплекса региона впервые в этом году заключило на площадке государственной информационной системы «Электронный бюджет».
Лидерами среди муниципальных образований по количеству предоставленных жилищных субсидий молодым семьям являются Наро-Фоминский городской округ, в котором получили господдержку 54 молодые семьи, Рузский городской округ — 23 молодые семьи и городской округ Шатура — 17 семей.
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