В Подмосковье на улучшение жилищных условий выдали уже 429 сертификатов

МОСКВА , 5 июн — РИА Новости . Свыше 400 молодых семей Подмосковья получили сертификаты на улучшение жилищных условий в 2018 году, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», которая реализуется в Московской области с 2007 года, позволяет ежегодно оказывать финансовую поддержку в приобретении комфортного жилья нескольким сотням молодых семей Подмосковья.

"С начала года в Подмосковье вручены сертификаты на улучшение жилищных условий 429 молодым семьям, включенным в список претендентов на получение социальных выплат. В список претендентов на получение соцвыплат в 2018 году включены еще две молодые семьи, которые получат сертификаты уже в июне. В этом году в Московской области господдержку на улучшение жилищных условий получат на 90 молодых семей больше, чем в прошлом", — сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев , слова которого приводятся в сообщении.

Общий объем выделенных всем семьям средств в 2018 году составляет более 535 миллионов рублей из консолидированного бюджета региона.

"Бюджетом Московской области в этом году на эти цели выделено более 322 миллионов рублей, 106 миллионов рублей направлено из бюджета федерального уровня и еще 107 миллионов — муниципальными образованиями", — пояснил министр.

Как отмечают в пресс-службе, в текущем году в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» принимают участие семьи из 63 районов и городских округов Московской области, соглашения с которыми министерство стройкомплекса региона впервые в этом году заключило на площадке государственной информационной системы «Электронный бюджет».