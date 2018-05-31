Курильщиков заперли в собственных квартирах

Сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. По данным The Tobacco Atlas, ежегодно от заболеваний, связанных с курением, умирают порядка семи миллионов человек. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что 600 тысяч погибают каждый год по причине воздействия вторичного табачного дыма.

Недавно стало известно, что даже одной выкуренной сигареты в день достаточно, чтобы увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта на 50 процентов. Новая информация, впрочем, мало кого шокировала. О вреде курения написаны тысячи, если не сотни тысяч научных трудов, тем не менее в России по-прежнему курят, по подсчетам ВОЗ, 47 процентов мужчин и 15 процентов женщин. 27 процентов граждан курят ежедневно.

«Я верю в полезность сигарет. По-моему, нас расплодилось слишком много», — говорил один из героев легендарного романа «Здесь курят».

Любители дымящихся белых палочек, хорошо осведомленные о вреде употребления табака, или солидарны с ним, или просто больны — судить сложно, да и не нужно. Проблема в том, что они продолжают вредить не только себе, но и окружающим — даже безвылазно сидя дома.

С огоньком отметили

В майские праздники 2018-го в Челябинске погибла местная жительница: 33-летняя курильщица отмечала день своего рождения и заснула на диване с зажженной сигаретой. Возник пожар, из многоквартирного дома пришлось эвакуировать 20 человек, в том числе троих детей. Спасатели легко проникли в полыхавшую квартиру — входная дверь не была заперта, но спасти владельцу жилья им не удалось, она скончалась от отравления продуктами горения.

Годом ранее из-за неосторожности при курении выгорел многоэтажный дом в Краснодаре . Пожар начался на мансарде шестиэтажного здания, в неблагополучной квартире, где гости и хозяева распивали спиртные напитки. Огонь распространился на полторы тысячи квадратных метров. В пожаре погиб один человек, остальные успели покинуть здание.

Аналогичный случай осенью 2016-го произошел в Москве : из-за упавшего непотушенного окурка пожар начался в квартире жилого дома на улице Лобачевского. После локализации пламени пожарные обнаружили в помещении тела женщины 1941 года рождения и ее сына. Смерть обоих наступила от удушья и ожогов.

В том же году в результате пожара в частном доме в Улан-Удэ погибли трое детей. При осмотре жилища повсюду были обнаружены окурки и пепельницы. Родственники погибших подтвердили, что их родители курили везде — в жилом помещении, на улице и при детях. При этом самих родителей в момент возгорания дома не оказалось: отец семейства находился на работе, а мать ненадолго ушла.

«Женщину сгубила привычка курить в постели», «Ребенок окурком поджег дом», «Мужчина сгорел на диване», «Выброшенный с балкона окурок стал причиной пожара в квартире» — такими заголовками пестрят СМИ, но особых эмоций они уже не вызывают: как ни страшно это звучит, люди привыкли к «сигаретным» смертям.

По статистике МЧС , в 2017 году в России произошло около 133 тысяч пожаров, из них более 93 тысяч — в жилом секторе. Причиной порядка 40 тысяч возгораний стало неосторожное обращение с огнем.

История борьбы

Самый масштабный антитабачный закон был принят в России в феврале 2013-го. В силу он вступал поэтапно: с 1 июня 2013-го запретили курить в общественных местах (на вокзалах и автобусных остановках, в школах, вузах и в зданиях органов государственной власти), год спустя запрет распространился на общепит и гостиницы. Курильщики, опечаленные невозможностью культурно дымить в кафе, даже не заметили, что им запретили также курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

По закону, нельзя курить на общих лестницах и около мусоропроводов — то есть в местах, где россияне, а ранее граждане СССР традиционно употребляли табачную продукцию, не опасаясь соседского гнева. С введением запрета, правда, стеклянные банки, обычно почти доверху заполненные окурками, не исчезли с общих подоконников — разве что в домах, где живут ярые противники курения, хорошо разбирающиеся в законах.

Еще одна проблема для нежелающих вдыхать дым — соседи, курящие на балконах своих квартир. По закону, они вольны пользоваться балконами и лоджиями как угодно, и запретить им стоять на свежем воздухе с сигаретой нельзя. Но можно попробовать взыскать с них компенсацию за нанесение морального и/или физического вреда. Придется доказывать, что ущерб был нанесен именно курением, а это непросто, хотя прецедент есть: Верховный суд в ноябре 2017-го разрешил спор между курившим на балконе новосибирцем и выступавшим против него соседом в пользу последнего.

«Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям», — постановил суд.

Табачный дым может проникать из соседних квартир и через вентиляционные каналы, перекрытия и даже розетки. Бороться с этим практически невозможно.

Не переходите границ

В некоторых зарубежных странах, впрочем, борьба с курильщиками-соседями ведется и даже иногда завершается победой людей с чистыми легкими. Жителю американского Вашингтона в марте 2015-го суд временно запретил курить сигареты, сигары и марихуану в собственном доме. Соседи гражданина пожаловались на запах дыма, который попадает к ним в дом через отверстие в подвале. Сначала они пытались договориться с жильцом, чтобы он не курил дома, а когда тот отказался, подали гражданский иск. На время судебных разбирательств ответчику, членам его семьи и их гостям предписали не курить внутри помещений.

За 14 лет до этого судебного конфликта совет округа Монтгомери, штат Мэриленд, утвердил один из самых строгих запретов на курение на территории США , пообещав штрафовать курильщиков даже за курение в собственных домах, если оно по каким-то причинам доставляет неудобство соседям. Власти приравняли табачный дым к другим потенциально опасным веществам: асбесту, радону, пестицидам.

«Ваш табачный дым не должен пересекать границы вашей собственности», — заявил тогда один из членов окружного совета.

С ним могли бы согласиться миллионы некурящих россиян, которые вынуждены дышать табачным дымом на лестничных клетках и в собственных квартирах, неудачно расположенных рядом с квартирами злостных курильщиков. Но в России, похоже, по-настоящему ужесточать антитабачное законодательство пока не планируют. Минздрав России в начале 2018-го выступил с инициативой запретить продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия, но одновременно в аэропорты задумали вернуть курилки.

Так за каждым шагом в борьбе с курением следует откат в задымленное прошлое.