Ещё
Богачам из России «дали по рукам» в Лондоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Богатые россияне начинают продавать жилье в Лондоне 

Ведомости 29 минут назад
Фото: globallookpress.com
Богатые россияне с 1990-х гг. были лучшими клиентами риэлторской фирмы Beauchamp Estates Гэри Хершэма. На стенах его офиса в престижном лондонском районе Мейфэр висят, как охотничьи трофеи, фотографии проданных фирмой дорогих домов с деталями сделок. На одной из них, например, написано: «39–40 Lowndes Square, London, December 2013, £55m». (Сумма в 55 млн фунтов в то время примерно равнялась $89,7 млн — «Ведомости».)
Однако в последнее время обстановка в Великобритании изменилась. Все громче звучит критика, что лондонская недвижимость стала местом безопасного вложения средств для коррумпированных автократов и бизнесменов с сомнительными капиталами со всего мира.
«Русские были немного пресыщены деньгами, — вспоминает Хершэм. — Они хотели быть лучше друзей, иметь [дома] лучше, платить больше. Но сейчас всё по-другому».
Британское правительство пообещало проанализировать, на каких основаниях были ранее выданы визы сотням богатых россиян. Владельцу футбольного клуба Chelsea Роману Абрамовичу задержали выдачу новой визы, появились сообщения, что для ее получения ему придется подтвердить легальность инвестированных им в британские активы средств.
Проблемы с визой у Абрамовича — плохой сигнал для остальных людей его круга, уверен Хершэм.
«Ситуация с Романом Абрамовичем намного хуже, чем кажется, — утверждает он. — Сколько других людей подумают: «Если они могут так поступать с ним, то они могут сделать это и со мной?»
Раньше Beauchamp принимала по 20 звонков в неделю от богатых россиян, желающих приобрести жилье в Лондоне. Но золотые деньки прошли, и теперь Хершэм отмечает два типа российских клиентов. Первые хотят продать недвижимость, так как нуждаются в деньгах, причем зачастую это связано с тем, что западные санкции ударили по их бизнесу. Вторые продают, потому что хотят покинуть страну, пока британские власти не стали задавать слишком много вопросов о происхождении их состояния.
В конце концов ситуация на рынке стабилизируется, надеется Хершэм. Но он беспокоится, что Лондон станет менее гостеприимным городом по отношению к богатым людям.
«Безопасная гавань означает, что вашей жизни и здоровью там ничто не угрожает, ваши бизнес, собственность, дети и жена находятся в безопасности, а общество принимает вас. Вы можете выйти на улицу и говорить по-русски, по-арабски или на любом другом языке», — рассуждает он.
Ведомости: последние новости
Эксперты зафиксировали резкий рост стоимости сделок с новостройками Москвы Москва вошла в топ-10 городов мира с самыми дорогими офисами Минстрой Московской области рассказал о снижении активности на площадках Urban Group
Комментарии15
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству178
Россию хотят исключить из еще одного союза152
Базу ВМС Украины разместят под носом у России217
Обзор зарубежных СМИ: «Русский футбол умер»97
Энрике Иглесиас чудом спасся в Москве16
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Политика
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:29
Китай испытал эскадру дронов
Армия Оружие
Назло Москве: Польша заплатит за базу США
В мире Армия
01:00
Реклама клиники ломает глаза пользователей Сети
Общество
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации
Криминал Происшествия
07:16
Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для «секретов»
Политика Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение