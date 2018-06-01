В России исчезнут обманутые дольщики

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Россиянам запретят покупать недострой 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России может быть введен запрет на продажу недостроенного жилья, сообщают «Ведомости».
Два дня назад президент России встретился с правительством и застройщиками. Как рассказали изданию источники, близкие к участникам совещания, на нем президент, чиновники и строители обсудили инициативу, согласно которой уже через два года в стране станет запрещено торговать недостроенным жильем.
>> Дольщики воюют с дольщиками
Также газета сообщает, что на совещании обсуждался вопрос долевого строительства. По словам одного из ее собеседников, у Путина есть свое видение ее решения — запрет, причем даже более ранний, чем это предусматривает посвященный этому и уже принятый закон, то есть с 1 июля 2019 года.
«Чуть ли не в этом году», — отметил собеседник.
Еще в конце октября 2017-го министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявлял, что получил от Владимира Путина поручение начать работу по поэтапному переходу от долевого строительства к проектному финансированию с использованием банков.
Комментарии38  Ещё 10 источников 
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