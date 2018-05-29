Назван самый дорогой рынок жилья в мире

Позицию самого дорогого рынка жилья в мире по-прежнему удерживает Монако . Квадратный метр элитного жилья в княжестве стоит в среднем 41,3 тысячи евро, за год цены поднялись на 6%, говорится в сообщении компании Savills.

Высокий спрос и ограниченный объем предложения не позволяют жилью в Монако подешеветь.

На втором месте оказался Гонконг , в котором средние цены на премиальное жилье ниже на 13%, чем в Монако.

В течение последних четырех лет объем сделок в Монако ежегодно превышал 2 миллиарда евро. Рекорд был установлен в 2016 году — тогда сумма сделок составила 2,7 миллиарда евро.

При этом эксперты прогнозируют снижение количества сделок, поскольку многие новостройки уже возведены и практически распроданы, а то, что строится сейчас, предназначено в основном для аренды.