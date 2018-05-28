Чем опасны однокомнатные квартиры

Собственные квадратные метры — это мечта многих людей, независимо от того, в какой стране мира они проживают. Но далеко не всем по карману просторное жилье, поэтому скромные однокомнатные квартиры везде пользуются большим спросом. Между тем, как утверждают ученые, проживание в маленьком пространстве может отрицательно сказываться как на физическом, так и на психическом здоровье человека.

Вред для психики

По мнению специалистов, стесненные жилищные условия негативно отражаются на психике любого человека, причем, как взрослого, так и ребенка. Американский ученый Дак Копец, который является начальником отдела психологии дизайна при университете Бостона, проводил тщательные исследования в этой области. В результате работы, Копец обнаружил, что квартиры небольшой площади могут стать первопричиной постоянного стресса, излишней раздражительности, агрессии и даже подтолкнуть к злоупотреблению алкоголем или наркотиками.

С Копецом согласна и Сьюзен Сэгерт, которая занимается вопросами психологии среды в нью-йоркском университете. Сэгерт не сомневается в том, что маленькие квартиры для многих людей становятся настоящим спасением в современном мире в связи с их относительно невысокой стоимостью. Но в то же время Сэгерт несколько лет изучала психологические особенности детей, проживающих в подобном жилье, и пришла к неутешительным выводам. Оказалось, что такие дети чаще, чем их одноклассники, прогуливали уроки, страдали от низкой концентрации внимания, неважно учились, были замкнутыми и необщительными.

Отрицательные реакции со стороны психики в случае проживания в малогабаритном жилье ученые объясняют стремлением (инстинктом) человека к личному пространству. Именно такой личной территории жильцы небольших квартир зачастую лишены.

Опасность для физического здоровья

Люди, живущие в однокомнатных квартирах, нередко мучаются не только от различных психологических факторов, но и чаще других страдают всевозможными физическими недугами. В помещении, где одновременно собираются несколько человек, гораздо легче распространяются инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. Согласно статистике, дети, проживающие в подобных условиях, чаще своих сверстников страдают хроническими респираторными заболеваниями.

По мнению экспертов, виновата в таком положении вещей плохая циркуляция воздуха в излишне малом пространстве. Так если сократить площадь, приходящуюся на одного члена семьи, на 7 м³, то вероятность заболеть воспалением органов дыхания увеличивается на более чем 30%.

А французские ученые с помощью все той же статистики вычислили, что одиночки, занимающие целую комнату или имеющие всего одного соседа, живут на 8 лет дольше тех, кто вынужден делить ее с еще тремя-четырьмя жильцами.

Нормы площади

Современные архитекторы установили, что нормой для проживания одного человека на сегодняшний день считается площадь в 14 м². Ученые с мнением архитекторов абсолютно согласны, однако с небольшой оговоркой. Эксперты говорят о том, что даже если размер вашего жилья не соответствует данным параметрам, то количество квадратных метров на члена семьи не должно по крайней мере быть меньше 9-ти.

Какой же площади должна быть квартира для наиболее комфортного проживания в ней? Согласно московским нормам, одиночке положено жилье в 33 м², двое человек могут претендовать на квартиру в 42 м², а семья из трех членов должна занимать 54 м².