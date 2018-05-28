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Свыше 6000 квадратных метров общественного пространства освобождено от самостроя на особо охраняемых природных территориях
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Свыше 6000 квадратных метров общественного пространства освобождено от самостроя на особо охраняемых природных территориях 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 2 часа назад
«С начала 2018 года уже проведено 327 проверочных мероприятий. Выявлено 48 различных нарушений. В основном это — использование территории без разрешения, незаконное размещение нестационарных торговых объектов и нарушение установленного режима использования земель. На особо охраняемых природных территориях демонтировано 29 объектов самостроя, освободив таким образом более 6000 квадратных метров общественного пространства», — сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Сергей Шогуров.
По его словам, в целях устранения ранее выявленных нарушений при использовании особо охраняемых природных территорий мониторинг будет продолжен. В ближайшее время Госинспекция по недвижимости проинспектирует территории природно-исторических парков «Люблино-Кузьминки», «Москворецкий», «Измайловский» и памятника природы «Серебряный бор».
Госинпекция по недвижимости города Москвы: последние новости
Вместо предприятия общественного питания – букмекерская контора Москва и Санкт-Петербург в ходе ПМЭФ обменялись опытом инспектирования объектов недвижимости Сергей Шогуров: количество нарушений в парках Москвы, связанных с использованием земли, снизилось на 90%
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