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На юго‑западе Москвы загорелся мусор на площади 350 кв метров
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На юго‑западе Москвы загорелся мусор на площади 350 кв метров 

РИАМО 2 часа назад
На проспекте Вернадского в Москве произошло возгорание мусора на площади около 350 квадратных метров, на место отправилась мобильная лаборатория, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
«В районе адреса: проспект Вернадского, дом 10 произошло загорание мусора на площади около 350 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к месту возгорания направлена мобильная лаборатория для взятия проб воздуха на превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
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