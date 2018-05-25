Три детских сада и школу построят на месте бывшей промзоны «Грайвороново»

Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

"Данные объекты будут построены в рамках реализации проекта жилого комплекса «Кварталы 21/19», расположенного по адресу: Рязанский проспект, владение 6а. Девелопером проекта является компания «ВекторСтройФинанс», — сказал он, передает Агентство «Москва»

Он также отметил, что строительство трех детских садов, которые смогут принять 415 малышей и школы для 825 учеников позволит обеспечить жителей Рязанского района столицы новыми и современными объектами социальной инфраструктуры.

Уже сейчас завершается строительство первого детсада на 100 детей. Помещение спроектировано с учетом потребностей малышей в обучении, играх и отдыхе. Там есть игровые, спальные, туалетные и душевые комнаты и собственная кухня, а также залы для занятий музыкой и физкультурой и кабинеты для учебных занятий.

На территории детского садика появятся площадки для игр и отдыха, скамейки, горки, песочные дворики, теневые навесы, качели, гимнастические лестницы. Кроме того, в детском саду и на прилегающей территории создадут необходимые условия для детей с ограниченными возможностями.

Всего на территории бывшей промзоны запланировано строительство 21 дома. На сегодняшний день уже заселены три корпуса.

Ранее сообщалось, что в поселении Московский завершается строительство двух детских садов на 700 мест. На территории уже посеяли газоны, сделали цветники, игровые, спортплощадки и декоративные фонтаны.

Кроме того, школу и детский сад планируется построить на Боровском шоссе. Школа рассчитана на 33 класса, а детский сад — на 14 групп.

всего за последние семь лет в Москве построили почти 300 образовательных учреждений — 210 детских садов и 81 школу.

В 2017–2018 учебном году дошкольное образование получают 420,9 тысячи детей, что на 46% больше чем в 2010–2011 учебном году.