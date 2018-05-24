«Миллионы людей будут никому не нужны»: к чему может привести отмена моратория на продажу земли на Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил отменить мораторий на продажу земли на Украине . Такое решение инстанция вынесла по иску двух украинских пенсионеров, которые добиваются права продать свою собственность. Однако эксперты сомневаются, что официальный Киев исполнит это требование, во всяком случае до выборов, намеченных на следующий год. Исполнение решения ЕСПЧ может существенно ухудшить положение граждан страны, считают аналитики, — сельхозучастки начнут массово скупать латифундисты, которые не будут заниматься развитием аграрного сектора. О перспективах либерализации украинского рынка земли — в материале RT.

Бывшие сотрудники украинских колхозов — София Зеленчук из Ивано-Франковской области и Виктор Цицюра из Тернопольской — в поисках справедливости дошли до суда в Страсбурге . Оба пенсионера владеют земельными участками, которые достались им после распаевания колхозной собственности. Однако продать их они не могут — на Украине действует мораторий. Зеленчук и Цицюра тщетно пытались добиться права на реализацию своих паёв в украинских инстанциях. Конституционный суд страны и вовсе отказался рассматривать их обращение, сославшись на отсутствие у истцов доводов в пользу неконституционности запрета.

Зато Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что мораторий на продажу земли нарушает Европейскую конвенцию по защите прав и основных свобод человека, в частности — право распоряжаться своей собственностью. ЕСПЧ обвинил украинские власти в том, что они наложили на торговлю землёй непропорционально жёсткие ограничения, располагая другими механизмами защиты от рисков, связанных со свободной продажей земли. Кроме того, в Страсбурге заявили, что официальный Киев склонен перекладывать государственные проблемы на плечи собственников и это создаёт предпосылки для возникновения правовой неопределённости. По мнению ЕСПЧ, украинские власти в принципе не способны предоставить аргументы в пользу земельного моратория.

В итоге суд решил, что официальный Киев не обеспечил справедливого баланса между общественными интересами и защитой права собственности истцов. Инстанция потребовала от украинских властей исправить сложившуюся ситуацию. Но как именно — в ЕСПЧ не уточнили.

Бесценная земля

Свободного рынка земли на Украине нет почти сто лет — с момента образования УССР. После распада СССР, в 1994 году, указом президента Украины в законодательство было введено понятие пая — доли украинского сельского жителя, выделяемой из имущественного комплекса бывших колхозов. Годом позже президент установил порядок распределения земель, переданных в коллективную собственность сельскохозяйственным предприятиям и организациям. Однако из-за бюрократических проволочек и недоверия населения к юридическим новшествам на практике распределение земли началось далеко не сразу.

«Распаевание основной массы земель украинских колхозов произошло в 2000-е годы», — рассказал в беседе с RT бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Семь миллионов жителей украинского села получили в частную собственность в общей сложности около 29 млн гектаров бывшей колхозной земли. Размеры паёв зависели от площади конкретных коллективных хозяйств и составили от 0,5 га до нескольких десятков гектаров.

Но уже в 2002 году украинские законодатели, опасаясь массовой скупки паёв спекулянтами по бросовым ценам, ввели запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения. С тех пор мораторий продлевался 9 раз. 7 декабря прошлого года Верховная рада проголосовала за его пролонгацию до 1 января 2019 года.

Разговоры о необходимости моратория продолжаются до сих пор. Основные лоббисты «свободного рынка» земли — представители международных финансовых и грантовых структур. В частности, МВФ требует от Украины провести реформу, предполагающую свободную реализацию сельскохозяйственных участков. Эксперт Всемирного банка Денис Низалов в интервью агентству «Интерфакс-Украина» , заявил, что отмена моратория «крайне важна как с точки зрения привлечения частных инвестиций, так и с точки зрения предоставления кредитов правительству».

Публикации в поддержку отмены запрета на продажу земли неоднократно появлялись в украинских СМИ, связанных со структурами Джорджа Сороса . Заместитель исполнительного директора соросовского международного фонда «Возрождение» Тарас Качка приветствовал решение ЕСПЧ, назвав действующий запрет «экономически обременительным» для страны.

«Европейцы считают запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения на Украине аналогичным тому, что вы владеете квартирой, но продать её не можете. … При этом Украина, возможно, является страной №1 в Европе по уровню концентрации сельхозземли в одних руках. Агрохолдинги конкурируют между собой за право сконцентрировать самый крупный земельный банк. Это в итоге ведёт к снижению конкуренции на рынке агропродукции и созданию новых украинских олигархов, но уже аграрных», — написал на своей странице в сети Facebook директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Румынии, Болгарии и Противники моратория традиционно апеллируют к тому, что после появления свободного земельного рынка в Старом Свете, стоимость сельскохозяйственных угодий в странах Восточной Европы ( Польше Литве ) за 9 лет выросла в 3—5 раз. Сторонники свободной продажи обращают внимание на гуманитарный аспект — мораторий нарушает право человека распоряжаться своим имуществом. Дополнительные проблемы он создаёт для наследников бывших колхозников, многие из которых уже разорвали связи с селом и теперь не могут избавиться от имущества, ставшего для них неликвидным.

В свою очередь сторонники моратория, выступая в СМИ, как правило, делают акцент на низком уровне доходов и образования большинства собственников земельных паёв. Имея пенсию на уровне $60, многие из бывших колхозников готовы избавиться от своих участков за копейки. Что в свою очередь может привести к агроколонизации Украины, отмечают эксперты.

Сомнительные перспективы

«Вынося решение, требующее отказаться от земельного моратория, ЕСПЧ, по сути, пытается вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Впрочем, я сомневаюсь, что это решение в ближайшие месяцы к чему-то приведёт. Во-первых, оно достаточно абстрактно и оставляет киевским властям некоторую свободу действия. Во-вторых, с учётом настроений в украинском обществе парламентарии вряд ли готовы пойти на отмену моратория прямо сейчас», — заявил в интервью RT Азаров.

Слова бывшего главы украинского правительства подтверждают данные, обнародованные в последние годы социологами. Так, согласно исследованию, проведённому в мае прошлого года агентством «Рейтинг», если бы на Украине проводился референдум по вопросу свободной продажи земель сельхозназначения, почти 75% его участников проголосовали бы за сохранение моратория. По информации украинских компаний «Социополис» и 2call cоntact center, идею свободной продажи земли поддерживают лишь 8,9% украинцев. Этим пользуются представители оппозиции — лидеры партий «Батькивщина» и «За жизнь» Юлия Тимошенко Вадим Рабинович угрожали вывести селян на улицы в том случае, если мораторий будет отменён.

«ЕСПЧ указал на то, что мораторий — это неправильно, но не определил конкретного механизма действий. Поэтому затягивать исполнение решения суда можно достаточно долго. ЕСПЧ, конечно, может начать присуждать украинцам, желающим продать свои паи, финансовые компенсации, но и их можно не платить сразу, сославшись на отсутствие денег. Фактическая продажа земли на Украине давно идёт, но в серой зоне — под видом долгосрочной аренды паёв», — отметил в разговоре с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, люди, пользующиеся влиянием в украинском парламенте, которые уже заплатили за аренду земли, не хотят сегодня пока её выкупать и что-то платить за неё снова.

Источник RT в Минагрополитики Украины считает, что отмена моратория невыгодна крупным агрохолдингам, поскольку сейчас они арендуют у населения участки практически бесплатно. И если запрет будет в итоге снят, то им придётся вкладывать деньги в покупку земли, усилится конкуренция с иностранцами, которые начнут скупать землю для возведения крупных предприятий.

«Свободная продажа земли — одна из самых трепетных тем для современной Украины. Из-за неё украинские власти вынуждены сегодня одновременно сидеть на двух стульях. С одной стороны, есть «европейский выбор» и обязательства перед европейскими партнёрами, с другой — мнение народа, с которым необходимо считаться в преддверии выборов 2019 года», — заявил в разговоре с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Ни к чему хорошему это не приведёт»

Решение ЕСПЧ не означает, что Украина должна отменить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения, уточнил источник RT в Блоке Петра Порошенко . По его словам, правила работы этого рынка может устанавливать только Верховная рада.

«Решение о продлении запрета на продажу земли будет приниматься в декабре. С одной стороны, на страну давят западные партнёры, и решение ЕСПЧ это лишь подтверждает, а с другой — волнения президенту Петру Порошенко перед выборами в мае следующего года точно не нужны», — говорит собеседник RT.

Попытки провести решение об отмене земельного моратория, по мнению Жарихина, неминуемо ударят по рейтингу тех политических сил, которые его поддержат. Поэтому до выборов украинские политики вряд ли на это решатся.

«Если же они пойдут на это под внешним давлением уже после выборов, ни к чему хорошему это не приведёт. Украину будет ждать массовая скупка земли и внедрение экологически опасных технологий сельскохозяйственного производства», — отметил эксперт.

Николай Азаров считает, что в дальнейшем мораторий могут попытаться отменить, но надежды на то, что свободный рынок земли в наши дни способен решить какие-то проблемы Украины — пустые, потому что они основаны на незнании украинских реалий. Бывший глава украинского правительства говорит, что крупные агрохолдинги уже взяли в аренду участки по 150—300 тыс. гектаров.

«Беда в том, что производители думают не о развитии, а о максимально быстром извлечении прибыли. Аграрный сектор должен быть сбалансирован. Но свободная продажа земли эту проблему никак не решит. Серьёзные иностранные инвесторы в существующей ситуации на Украину ни за что не придут. Землю скупят те же мыслящие краткосрочными категориями латифундисты. Только когда участки перейдут в их частную собственность, у них исчезнет какая-либо необходимость считаться с интересами живущих в селе миллионов бывших колхозников. Ведь при экономном управлении ресурсами существующие агрохолдинги могут привлекать сравнительное небольшое количество работников и не нести никаких социальных обязательств перед украинским селом. Миллионы людей окажутся просто никому не нужны», — полагает Азаров.

Экс-премьер добавляет, что сегодня не существует никакой юридической и экономической базы для внедрения свободного рынка земли — соответствующих учреждений, аукционов, банков, нормативных актов.