Неизвестные скупили дорогие дома на Рублевке

Неизвестные скупили на Рублевке домов на три миллиарда рублей

В первом квартале 2018-го в районах, прилегающих к Рублево-Успенскому шоссе в Подмосковье , продали элитной загородной недвижимости на общую сумму 3,2 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах агентства Penny Lane Realty, предоставленных «Дому».

Как отмечают аналитики, в прошлом году за январь-март доход продавцов по этому направлению, считающемуся самым престижным в области, был меньшим — 2,1 миллиарда рублей.

Около других шоссе реализовали в общей сумме дорогой недвижимости на 2,87 миллиарда рублей: на Новорижском продавцы заработали 1,9 миллиарда, на Дмитровском — 227 миллионов, на Калужском — 519 миллионов, на Киевском — 220 миллионов рублей.

Средняя стоимость элитного загородного жилья в Московской области по итогам первого квартала составила 105,5 миллиона рублей, подсчитали в Penny Lane. В прошлом году в аналогичный период она не превышала 95 миллионов рублей.

«Спрос на высокобюджетную недвижимость по-прежнему сконцентрирован на Рублево-Успенском шоссе, где средняя стоимость реализованного объекта почти в два раза превышает среднюю цену объекта по всему рынку, — подчеркивают эксперты. — На Рублевке средняя стоимость проданного дома — 201 миллион рублей».

Ранее сообщалось, что собственники 90 процентов особняков на Рублевском шоссе сейчас распродают свои жилища с 50-процентной скидкой. Ультрадорогие объекты, как утверждают риелторы, можно приобрести с выгодой до 15 миллионов долларов.