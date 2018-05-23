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В Петербурге выросли ставки на аренду складов
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В Петербурге выросли ставки на аренду складских помещений 

Российская Газета 23 мая 2018
Фото: РИА Новости
В Петербурге выросли арендные ставки на складах примерно на 5 процентов, на рынке складской недвижимости обнаружился дефицит, который пока нечем восполнить. Эксперты говорят о перераспределении всего регионального рынка этого сектора бизнеса в пользу крупных сетевых компаний.
К середине мая 2018 года арендные ставки на складских комплексах прежде всего класса "А" (самый высокий) выросли до 500-550 рублей за квадратный метр, что составляет примерно 5 процентов роста. Об этом "Российской газете" рассказали участники рынка.
По данным аналитической компании Knight Frank St-Petersburg, в Петербурге сегодня сдается в аренду более 1,7 миллиона квадратных метров складских площадей высокого класса ("А" и "В"). В результате оборот денег в этом секторе бизнеса вырос примерно на полмиллиарда рублей в год — оборот всего рынка складской недвижимости региона оценивается более чем в 10 миллиардов рублей.
В 2018 году в Петербурге предполагается появление примерно 100 000 квадратных метров новых складов спекулятивного типа — такие склады строятся не под конкретных заказчиков, а в качестве самостоятельных участников рынка, которые будут сдавать свои площади в аренду всем желающим. Еще примерно столько же складских площадей строят сейчас в городе крупные сетевые компании для собственных нужд.
Эксперты отмечают в связи с этим новую тенденцию на рынке: серьезный бизнес не хочет больше зависеть от девелоперов и делает ставку на собственные складские мощности, в которые готов вкладываться. Более того, крупные сетевики в случае возможного появления у них свободных складских площадей, готовы сами сдавать их в аренду, то есть, составить конкуренцию владельцам спекулятивных складских комплексов. Что касается строящих такие склады девелоперов — аналитики полагают, что те упустили момент, когда следовало вкладываться в новые площади, и теперь могут потерять позиции в данном секторе бизнеса, уступив их крупным сетевым компаниям.
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