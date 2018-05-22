Россиян защитят от квартирных рейдеров

Правительство рекомендовало исключить из законопроекта, который призван положить конец сделкам с микродолями квартир, две статьи. Они касаются запрета на регистрацию людей по месту проживания в квартирах, если из-за их вселения жилплощадь на одного человека станет меньше установленной нормы. Тем не менее кабмин проект закона поддержал. Какова его дальнейшая судьба? Об этом «Парламентской газете» рассказала один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.
— Галина Петровна, с учётом неоднозначной реакции Правительства, как вы оцениваете перспективы вашего законопроекта?
— Отзыв Правительства положительный. Кабмин выдвинул ряд замечаний, часть из которых я поддерживаю. Например, предложение расширить круг лиц, которых можно регистрировать, несмотря на учётную норму: например, лица, перед которыми есть алиментные обязательства. Тут вопросов нет, безусловно, это всё будет учтено ко второму чтению.
В целом у нас консолидированный проект двух комитетов Госдумы — Комитета по жилищной политике и ЖКХ, а также Комитета по госстроительству и законодательству, который назначен соисполнителем. И я думаю, инициатива имеет все шансы на прохождение. По крайней мере, людей мы защитим, и бедные старики не будут больше страдать.
— Вы говорите о случаях, когда их склоняют заключить сомнительную сделку по долевой собственности, а потом буквально выживают из собственной квартиры?
— Да. В случае с «резиновыми квартирами» люди регистрируются без намерения проживать на данной жилплощади. А мы говорим о тех ситуациях, когда вселение идёт реальное, после чего новые жильцы буквально выдавливают из квартиры людей, которые прожили там всю жизнь. Например, пенсионер пережил свою супругу, и у него осталась половина квартиры, а вторую половину начинают дробить, массово подселять туда посторонних людей и делать так, чтобы, по сути, выжить оттуда этого человека. А у него, может, нет денег, чтобы выкупить часть квартиры. Да и, кстати, законодательство у нас такое, что иногда аферисты находят способы обойти преимущественное право на выкуп, из-за чего происходят совершенно мошеннические сделки.
Наш законопроект — это защитная форма, которая должна была быть принята много лет назад. Мы как-то проводили «круглый стол» по этой теме, и представители Верховного суда тогда сказали, что мы на правильном пути именно по части ограничения деления квартиры на доли.
В случае с «резиновыми квартирами» люди регистрируются без намерения проживать на данной жилплощади. А мы говорим о тех ситуациях, когда вселение идёт реальное, после чего новые жильцы буквально выдавливают из квартиры людей, которые прожили там всю жизнь.
— О каких ограничениях идёт речь?
Двумя квадратными метрами нельзя обеспечить право пользования жилым помещением, это даже смешно. Было решено ограничиться учётной нормой жилплощади, хотя в более ранних проектах, которые разрабатывали я и мой коллега Павел Крашенинников, мы хотели сделать более «просторные» нормы.
Справка
Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о противодействии «квартирному рейдерству» во вторник, 22 мая. Документ вносит правки в Жилищный кодекс и законы, которые касаются учёта граждан по месту жительства. Они устанавливают запрет на продажу доли квартиры в случаях, если из-за неё на каждого собственника будет приходиться жилплощади меньше учётной нормы. Напомним, учётную норму устанавливают власти субъектов. Например, в Москве она составляет 10 квадратных метров для отдельных квартир и 15 квадратных метров — для комнат в коммуналках.
Кроме того, правки ограничат права собственника жилья, они также базируются на учётной норме жилплощади: вселить больше людей, чем позволяют нормативы, станет невозможно. Запрет не касается вселения ближайших родственников собственника — детей, родителей и супругов. Как следует из заключения Правительства и реакции авторов законопроекта, этот круг лиц может быть расширен для других членов семьи.
Из этих поправок следует третья, связанная с регистрацией по месту жительства. Получить «прописку» не смогут люди, которые хотят жить в квартире с нарушением учётной нормы (кроме близких родственников собственника).
Именно этот момент получил скептичный комментарий Правительства. В кабмине заметили, что регистрационные органы не имеют разрешительных функций, а лишь удостоверяют, что гражданин принял решение жить в выбранном месте. Ответ авторов законопроекта можно найти в заключении Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. В нём отмечается, что нововведения не противоречат указанной логике, так как прежде, чем регистрироваться, человек должен получить право пользования жилым помещением и поселиться там. «Правом регистрации в жилом помещении по месту жительства обладают только лица, имеющие право пользования этим помещением. Если такое право у лица отсутствует, требование о его регистрации нецелесообразно», — поясняют в комитете.