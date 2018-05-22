Россиян защитят от квартирных рейдеров

Запрет торговли микродолями защитит россиян от квартирных рейдеров

Правительство рекомендовало исключить из законопроекта, который призван положить конец сделкам с микродолями квартир, две статьи. Они касаются запрета на регистрацию людей по месту проживания в квартирах, если из-за их вселения жилплощадь на одного человека станет меньше установленной нормы. Тем не менее кабмин проект закона поддержал. Какова его дальнейшая судьба? Об этом « Парламентской газете » рассказала один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская

— Галина Петровна, с учётом неоднозначной реакции Правительства, как вы оцениваете перспективы вашего законопроекта?

— Отзыв Правительства положительный. Кабмин выдвинул ряд замечаний, часть из которых я поддерживаю. Например, предложение расширить круг лиц, которых можно регистрировать, несмотря на учётную норму: например, лица, перед которыми есть алиментные обязательства. Тут вопросов нет, безусловно, это всё будет учтено ко второму чтению.

В целом у нас консолидированный проект двух комитетов Госдумы — Комитета по жилищной политике и ЖКХ, а также Комитета по госстроительству и законодательству, который назначен соисполнителем. И я думаю, инициатива имеет все шансы на прохождение. По крайней мере, людей мы защитим, и бедные старики не будут больше страдать.

— Вы говорите о случаях, когда их склоняют заключить сомнительную сделку по долевой собственности, а потом буквально выживают из собственной квартиры?

— Да. В случае с «резиновыми квартирами» люди регистрируются без намерения проживать на данной жилплощади. А мы говорим о тех ситуациях, когда вселение идёт реальное, после чего новые жильцы буквально выдавливают из квартиры людей, которые прожили там всю жизнь. Например, пенсионер пережил свою супругу, и у него осталась половина квартиры, а вторую половину начинают дробить, массово подселять туда посторонних людей и делать так, чтобы, по сути, выжить оттуда этого человека. А у него, может, нет денег, чтобы выкупить часть квартиры. Да и, кстати, законодательство у нас такое, что иногда аферисты находят способы обойти преимущественное право на выкуп, из-за чего происходят совершенно мошеннические сделки.

Наш законопроект — это защитная форма, которая должна была быть принята много лет назад. Мы как-то проводили «круглый стол» по этой теме, и представители Верховного суда тогда сказали, что мы на правильном пути именно по части ограничения деления квартиры на доли.

В случае с «резиновыми квартирами» люди регистрируются без намерения проживать на данной жилплощади. А мы говорим о тех ситуациях, когда вселение идёт реальное, после чего новые жильцы буквально выдавливают из квартиры людей, которые прожили там всю жизнь.

— О каких ограничениях идёт речь?

Двумя квадратными метрами нельзя обеспечить право пользования жилым помещением, это даже смешно. Было решено ограничиться учётной нормой жилплощади, хотя в более ранних проектах, которые разрабатывали я и мой коллега Павел Крашенинников , мы хотели сделать более «просторные» нормы.

Справка

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о противодействии «квартирному рейдерству» во вторник, 22 мая. Документ вносит правки в Жилищный кодекс и законы, которые касаются учёта граждан по месту жительства. Они устанавливают запрет на продажу доли квартиры в случаях, если из-за неё на каждого собственника будет приходиться жилплощади меньше учётной нормы. Напомним, учётную норму устанавливают власти субъектов. Например, в Москве она составляет 10 квадратных метров для отдельных квартир и 15 квадратных метров — для комнат в коммуналках.

Кроме того, правки ограничат права собственника жилья, они также базируются на учётной норме жилплощади: вселить больше людей, чем позволяют нормативы, станет невозможно. Запрет не касается вселения ближайших родственников собственника — детей, родителей и супругов. Как следует из заключения Правительства и реакции авторов законопроекта, этот круг лиц может быть расширен для других членов семьи.

Из этих поправок следует третья, связанная с регистрацией по месту жительства. Получить «прописку» не смогут люди, которые хотят жить в квартире с нарушением учётной нормы (кроме близких родственников собственника).

Именно этот момент получил скептичный комментарий Правительства. В кабмине заметили, что регистрационные органы не имеют разрешительных функций, а лишь удостоверяют, что гражданин принял решение жить в выбранном месте. Ответ авторов законопроекта можно найти в заключении Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. В нём отмечается, что нововведения не противоречат указанной логике, так как прежде, чем регистрироваться, человек должен получить право пользования жилым помещением и поселиться там. «Правом регистрации в жилом помещении по месту жительства обладают только лица, имеющие право пользования этим помещением. Если такое право у лица отсутствует, требование о его регистрации нецелесообразно», — поясняют в комитете.