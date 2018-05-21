Россию ждет реновация всея страны?

Уже на этой неделе в Госдуму может быть внесен законопроект о параметрах реновации по всей стране. Об этом в Калининграде в ходе форума «Городская среда» сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская . Она пояснила, что подход к общероссийской реновации будет отличаться от московского:

«В моей сумке сейчас уже лежит проект закона о реновации жилищного фонда в России. Чем отличается концепция законопроекта, о котором я вам сейчас рассказала, от той концепции, которая заложена уже в закон федеральный и по которому будет проводиться и уже процесс пошел, как говорят, реновации в столице, в Москве. Дело в том, что московский вариант реновации — это только снос. В нашем проекте — снос и реконструкция. После того как я побывала в Калужской области по приглашению губернатора Калужской области Артамонова и увидела, что они делают из домов серии, которая не относится к сносимым, в результате реконструкции я поняла, что это очень большая ошибка. Конечно, проще, все снести, но из этих домов, утеплив их, реконструировав, модернизировав, можно сделать дома, которые нас с вами всех переживут. Платежи граждан в таких домах сокращаются на 30-40%».

Севастополя. Пока документ не внесен в Госдуму, поскольку проект требует изменений в градостроительный кодекс. По словам Хованской, сейчас запросы на федеральный закон есть уже от Санкт-Петербурга

Говоря о проекте федеральной реновации, Хованская подчеркнула, что, в отличие от Москвы, будет уделяться больше внимания желаниям жителей домов. Но и без этого у московского проекта масса изъянов, комментирует исполняющий обязанности генерального директора «Моспроект-1» Алексей Шепель

«Есть определенные особенности реновации в Москве, которые, наверное, сейчас не видно, но при начале строительства стартовых домов они, конечно, вылезут на поверхность. Когда делается стартовый дом, это значит, мы уходим на 20 лет назад, к точечному строительству, строительству во дворах — тому, против чего я боролся 20 лет назад. Нужно делать сначала квартальные проекты планировок с волновым переселением, с расчетом всех показателей, потом определять, где какие стартовые пятна, и только потом начинать строить. В Москве она будет решаться просто за счет дополнительных вливаний бюджетных средств».

В проект московской реновации вошли более пяти тысяч домов, признанных устаревшими. В новые квартиры переселятся 1,6 миллиона человек.