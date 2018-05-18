«Наш дом — колония строгого режима»

Слово «дача» у большинства россиян ассоциируется с битвой за урожай — настоящие дачники практически круглогодично что-то вскапывают, выращивают, пропалывают и закатывают, а потом сбывают все эти «помидорчики» и «вареньица» соседям, родственникам и коллегам. И это, как выяснилось, вполне мирный вариант развития событий.

Бывает и так, что из-за дач рушатся семьи. О том, как загородный участок стал причиной одного большого семейного разлада, «Дому» рассказала Екатерина — специалист технической поддержки в крупной IT-компании.

Мне 33 года, и мне все надоело. Вы даже не представляете, насколько. У меня, наверное, депрессия, и все из-за дачи.

Когда я была подростком и еще жила в Орле, меня всегда жутко смешила эта бабушкина любовь к огороду — у нее был небольшой загородный участок. Деваться некуда было от всех этих солений. Я для себя тогда решила, что если у меня и будет дача, то только для отдыха. Никаких рассад, никаких опусов в стиле «Умный садовод» и «Треугольные чудо-грядки». Но жизнь рассудила по-своему.

Я замужем больше 10 лет. Из них относительно спокойно мы прожили года два — ровно до того момента, когда свекровь купила кусок земли в Подмосковье. Формально повод был такой — у нее имелись сбережения, и чтобы деньги не обесценились, их решили вложить в «недвижимость». Именно в кавычках, потому что приобретенный ею участок — это не недвижимость, а какой-то ад на земле, пожирающий все вокруг.

Но начиналось все мирно — дачный поселок в часе езды от Москвы, вокруг лес, на велосипеде можно доехать до реки, поблизости ферма, где можно покупать свежие молочные продукты.

«Детей родите — будут со мной летом отдыхать», — сказала свекровь, и я ей поверила.

Дети у нас, действительно, появились, и довольно скоро. А «стройка века» на даче не заканчивается. Я уже давно не претендую на отдых в этом подмосковном оазисе. В конце концов, мы с мужем хорошо зарабатываем, могли бы и за границей дом снять на лето, и в хороший лагерь детей отправить. Но шесть соток в 70 километрах от МКАД превратились в черную дыру, поглощающую время, деньги и здоровье.

Участок свекровь оформила на сына, то есть на моего мужа. И теперь использует это для его порабощения. Муж все выходные проводит на даче, и отпуск тоже. Сначала строил дом. Потом сарай, баню. Потом теплицы. Потом другие теплицы, более современные. Рыл колодец. Устанавливал забор, потом другой забор. Ругался с соседями. С теми же соседями бегал по поселку за сторожами, внезапно сошедшими с ума и начавшими обворовывать дома. Ходил на собрания дачников. Боролся против завышенных тарифов на электричество. Покупал банки. Стерилизовал банки. Продолжать можно бесконечно.

Иногда — очень редко — муж берет с собой детей. Я на дачу ездить не люблю, поскольку отдохнуть там невозможно. Меня вообще потрясает то, что дом за городом, где можно прекрасно лежать в гамаке с книжкой, пока дети играют на газоне, свекровь превратила в колонию строгого режима.

У нее очень тяжелый характер, она постоянно со всеми ругается. Мужа моего задергала полностью — каждую субботу с апреля по октябрь он едет на дачу. Причем не дай бог опоздать на электричку в семь утра — «мама будет нервничать». А мама все равно нервничает — это не так, то не эдак, и «ни-че-го я не хо-чу» — как в мультфильме про принцессу и трубадура.

А я просто мечтаю, чтобы мы жили, а не закапывали свою семью в землю — в буквальном смысле этого слова.

Муж меня успокаивает, говорит, что старается для нас. Но ведь это неправда — я к этой даче близко не подойду, пока свекровь жива. Да и потом там отдыхать не буду, потому что — пусть это и смешно — она там все на века отравила своим негативом, это место похуже Чернобыля.

Дети тоже не любят «гостить» у бабушки, слушать постоянные скандалы между ней и отцом.

Еще одна большая проблема — деньги. Летом почти вся зарплата мужа уходит на эту дачу, скопить ничего не удается — хотя мы оба получаем немаленькие зарплаты. Год назад втайне от мужа я стала откладывать часть своих доходов. Ему сказала, что оклад урезали из-за кризиса. Пока не знаю, на что потрачу деньги. Идеи разные — от развода и начала жизни «с нуля» до покупки собственного участка для нашей семьи. Но сейчас земля в Подмосковье очень дорогая.

А муж, между тем, пятый год ходит в одной и той же куртке и будто бы этого не замечает. Мне его жаль, но покупать ему одежду на свои деньги я не считаю возможным. Конечно, он нас обеспечивает всем необходимым. Но на себя ничего не остается, даже в бар с друзьями сходить не может. При этом свекровь его все равно пилит постоянно, у нас шаг вправо — шаг влево — это побег, а прыжок не месте — попытка улететь. Идем раз в году в музей, она звонит: «А почему ко мне не едете? Билеты в музей нынче такие дорогие, лучше бы на природе отдохнули».

Относительно спокойно мы живем зимой, хотя и в минус 20 мужу иногда приходится ездить за город, потому что свекровь просит проверить, не сожгли ли сарай и не украли ли бомжи ценную коллекцию трехлитровых банок (которые, кстати, никому не нужны, потому что садовод из нее никакой, какие там соленья). Одна такая проверка пришлась на 1 января. Был большой скандал, но свекрови-то что. Сын беспрекословно выполняет все ее указания.

Я очень устала бесконечно бороться с монстром по имени «дача», ссориться с мужем. Жаль детей, которые папу видят только по будням после работы. Втайне мечтаю, чтобы свекровь познакомилась с каким-нибудь одиноким соседом и перестала пить кровь собственного сына.

Еще мне очень надоело быть одной. Морально я готова к разводу — все равно семьи у нас давно нет. Муж со мной не советуется, планов совместных мы не строим.

Наша квартира давно требует ремонта, но я молчу — что там ободранные обои и вздувшийся ламинат, когда надо поднимать сельское хозяйство, развивать российский аграрно-промышленный комплекс в масштабах шести соток.