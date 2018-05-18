Более 10% строящихся в Новосибирске домов рискуют стать долгостроями

НОВОСИБИРСК , 18 мая. / ТАСС /. Сорок два дома из строящихся 402 в Новосибирске находятся в зоне риска и рискуют стать долгостроями — их строительство ведется очень медленно или приостановлено. Об этом сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

"В Новосибирске на разных стадиях строительства находятся 402 дома. В зоне риска находятся 42 дома: по ним либо не ведется строительство, либо ведется темпами, из-за которых сегодня уже идут обращения в суд", — сказал Кондратьев.

Как пояснил Кондратьев ТАСС, общая площадь жилья в этих домах должна составить 400 тыс. квадратных метров. «Они не имеют статуса долгостроев, они просто нас сегодня беспокоят с точки зрения темпов строительства. Если возникнет критический темп строительства, пойдут суды граждан, возвраты средств и, возможно, банкротство — тогда может случиться неуправляемая ситуация», — добавил он.

Сейчас в Новосибирске статус долгостроев имеют 32 дома на 300 тыс. квадратных метров. Власти планируют решить проблему с их вводом за 2 года.