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Гостиницу с воскресной школой в Марьиной роще в Москве сдадут к 2019 г
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Гостиницу с воскресной школой в Марьиной роще в Москве сдадут к 2019 г 

РИА Недвижимость 44 минуты назад
МОСКВА, 18 мая — РИА Недвижимость. Гостиничный комплекс с воскресной школой на Шереметьевской улице в районе Марьина роща на северо-востоке Москвы планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года, говорится в сообщении Мосгосстройнадзора.
Гостиница представляет собой 9-этажное здание общей площадью 15,9 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят кафе и салон красоты, а также помещение воскресной школы, сообщается в нем.
"Воскресная школа будет расположена в отдельном блоке с обособленным входом. На верхних этажах будет 209 гостиничных номеров и апартаментов", — отмечается в пресс-релизе.
В подземном этаже здания создадут парковку на 45 машино-мест. Еще 46 парковочных мест организуют на открытых автостоянках.
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