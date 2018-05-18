Гостиницу с воскресной школой в Марьиной роще в Москве сдадут к 2019 г

МОСКВА , 18 мая — РИА Недвижимость. Гостиничный комплекс с воскресной школой на Шереметьевской улице в районе Марьина роща на северо-востоке Москвы планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года, говорится в сообщении Мосгосстройнадзора.

Гостиница представляет собой 9-этажное здание общей площадью 15,9 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят кафе и салон красоты, а также помещение воскресной школы, сообщается в нем.

"Воскресная школа будет расположена в отдельном блоке с обособленным входом. На верхних этажах будет 209 гостиничных номеров и апартаментов", — отмечается в пресс-релизе.

В подземном этаже здания создадут парковку на 45 машино-мест. Еще 46 парковочных мест организуют на открытых автостоянках.