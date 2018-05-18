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Депутаты готовят масштабную реновацию для РФ
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Депутаты готовят федеральный закон о реновации по всей России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Госдуме готовится проект закона о реновации жилья по всей России. Об этом рассказала в ходе форума в Калининграде "Среда для жизни" глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"В моей сумке лежит проект о реновации по всей России", — сказала Хованская.
Пока документ не внесен в Госдуму, поскольку проект требует изменений в градостроительный кодекс. Если в Москве реновация предусматривает только снос домов, то депутат предлагает не только снос, но и реконструкцию.
По словам Хованской, сейчас запросы на федеральный закон есть уже от Санкт-Петербурга и Севастополя.
Ранее глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что ведомство разрабатывает законопроект, в рамках которого принципы реновации могут быть применены к городам с высокой инвестиционной привлекательностью застройки.
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