Сцена зала в «Москва-Сити» будет трансформироваться 16 способами

МОСКВА , 18 мая — РИА Недвижимость. Сцену киноконцертного зала в «Москва-Сити» можно будет трансформировать в 16 различных состояний, говорится в сообщении Мосгосстройнадзора.

Зал расположен на Пресненской набережной, владение 2. Здание в 9 этажей площадью более 39 тысяч квадратных метров предназначено для проведения гала-концертов и форумов. В нем предполагается 1576 посадочных мест и трансформируемая в 16 возможных состояний сцена. Изюминкой зала станет светопрозрачный купол диаметром 64 метра.

"Киноконцертный зал введут в эксплуатацию в конце 2018 года", — говорится в сообщении. После завершения строительства прилегающую территорию благоустроят. Киноконцертный зал будет иметь пешеходные связи с мостом «Багратион» и выставочным центром «Экспоцентр».