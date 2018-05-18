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Сцена зала в «Москва-Сити» будет трансформироваться 16 способами
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Сцена зала в «Москва-Сити» будет трансформироваться 16 способами 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 18 мая — РИА Недвижимость. Сцену киноконцертного зала в «Москва-Сити» можно будет трансформировать в 16 различных состояний, говорится в сообщении Мосгосстройнадзора.
Зал расположен на Пресненской набережной, владение 2. Здание в 9 этажей площадью более 39 тысяч квадратных метров предназначено для проведения гала-концертов и форумов. В нем предполагается 1576 посадочных мест и трансформируемая в 16 возможных состояний сцена. Изюминкой зала станет светопрозрачный купол диаметром 64 метра.
"Киноконцертный зал введут в эксплуатацию в конце 2018 года", — говорится в сообщении. После завершения строительства прилегающую территорию благоустроят. Киноконцертный зал будет иметь пешеходные связи с мостом «Багратион» и выставочным центром «Экспоцентр».
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