Взять кредит под квартиру — и распрощаться с ней

Москвич лишился фактически пятикомнатной квартиры после того, как взял кредит в компании «Центр займов 365». Ему принадлежали две смежные квартиры: трехкомнатная и однокомнатная, общей площадью более 110 квадратных метров.

Рыночная цена такой собственности — около 30 млн рублей. После принудительного выселения семья с ребенком-инвалидом оказалась на улице и без регистрации. Как такое могло произойти?

Андрей Гуськов не похож на тех, кто обычно берет займы в микрофинансовых организациях. Большая квартира, а по факту две смежные на Новочеремушкинской улице в Москве придавали уверенности.

Для развития бизнеса Гуськов взля в банке кредит на 3,5 млн рублей. Но в 2016-м году в бизнесе возникли проблемы, несколько месяцев просрочки — пени, штрафы, и сумма долга выросла до 9 млн рублей.

В банках получить рефинансирование не удалось, вот тут-то и понадобилось решение небанковского рынка. Оказалось, что «Центр займов 365» может выдать под залог двух квартир 13 млн рублей при том, что их рыночная цена была около 30 млн В августе 2016 года заем оформили на супругу — Светлану. Полтора миллиона пришлось отдать тем, кто выдал займ, таковы были условия, 9 млн — вернули в банк, на руках осталось два с небольшим миллиона.

Спустя месяц заплатили первый платеж, а в октябре проблемы бизнеса усугубились. В конце декабря в офисе центра займов договорились, что Андрей продаст квартиры и погасит займ. В январе пришло письмо о том, что квартира уже переоформлена на организацию, должник снова приехал в офис. Вот что рассказывает сам Андрей Гуськов:

«Договорились, что я продаю сам квартиру, разницу возвращаю им, 14,5 млн, а остальное оставляю себе. Я начал искать покупателей. В один прекрасный день, уже был конец февраля — начало марта, сначала они купили однушку и потом — трешку. И остался я ни при чем. Мне не дали продать тому человеку, кому я хотел, за 26 млн При том, что ребенок у меня инвалид, сын. В мае начали меня выселять, жестко: ломали двери, я защищался. Но в один прекрасный день мы уехали на операцию в июне, а приехали — у нас двери выломаны, мебель в коридоре на лестнице».

На момент выдачи займов «Центр займов 365» был микрофинансовой организацией, но затем лишился лицензии. Хотя в данном случае это и не важно, ведь выдавать займы под залог недвижимости в России могут любые юрлица. За этой деятельностью фактически нет никакого надзора.

Недавно Business FM уже рассказывала о многодетной семье Юлии Каплун: ее мама тоже брала заем под залог квартиры в этой организации. Спустя некоторое время узнали, что у квартиры сменился собственник. С документами ознакомились юристы проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков». Рассказывает руководитель проекта Виктор Климов

«Это была история с соглашением об уступке, с отложенным условием, настолько хитро составленное, что фактически штемпель почты России об уведомлении гражданина о долге свыше 90 дней означал наступление этого самого отложенного условия, и квартира уже без участия гражданина с доверенностью могла быть продана сотрудниками компании по всеобъемлющей доверенности — все, что угодно по ней можно сделать. Московской областной прокуратурой возбуждено дело по статье 159-й, части 4-й — это как раз состав, связанный, связанный с потерей жилища. Возбуждено оно в результате ряда проверок, которые прокуратура провела».

В случае с Юлией Каплун новый собственник — Антон Снопок. Как недавно заявлял его представитель Business FM, они приобрели две квартиры у этой организации.

В общей сложности радиостанции известно о четырех случаях, когда квартир лишались те, кто кредитовались в «Центре займов 365». Также известно о нескольких случаях, когда займы были взяты в других организациях (как показывает СПАРК-ИНТЕРФАКС, между владельцами есть связь), новым собственником становился Владислав Снопок (по данным СМИ, полный тезка занимает руководящую должность в « Росгосстрах жизнь» в Твери , но компания не ответила на вопросы Business FM).

Юристы обращают внимание на то, что такой, скажем, оперативный способ смены собственника жилья отличается от стандартной процедуры. Как правило, делается это в судебном порядке. Кредитор обращается в суд и просит взыскать сумму займа и обратить взыскание на эту квартиру. По решению суда выдается исполнительный лист, на основании которого судебные приставы возбуждают исполнительное производство, и уже в рамках исполнительного производства происходит процедура выставления этой недвижимости на торги.

В приведенных случаях, на этапе получения займа, подписывались доверенности и документы, которые могут лишить права собственности без судебного решения. Это огромные риски.