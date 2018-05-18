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Петрозаводчанка через весь город бежала за помощью к спасателям
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Петрозаводчанка через весь город бежала за помощью к спасателям 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Женщина потеряла ключи во время пробежки и не могла попасть к себе домой.
Вчера вечером за помощью к петрозаводским пожарным обратилась молодая женщина, которая не могла попасть в квартиру. Прибывшие к месту пожарные, используя трехколенную лестницу, через балкон попали в квартиру, расположенную на втором этаже, и открыли дверь.
Как рассказали участники спасательной операции, женщина пешком пришла с улицы Зайцева в пожарно-спасательную часть №1 по охране города Петрозаводска, расположенную на улице Правды, и попросила помощи.
По ее словам ключи от квартиры она потеряла во время вечерней пробежки, связаться по телефону со спасателями не было возможности. Поэтому она и решила пешком дойти до пожарной части и попросить помощи. Пожарные не оставили женщину в беде, и к своему дому она ехала уже на пожарной машине.
По материалам: ptzgovorit.ru
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