Петрозаводчанка через весь город бежала за помощью к спасателям

Женщина потеряла ключи во время пробежки и не могла попасть к себе домой.

Вчера вечером за помощью к петрозаводским пожарным обратилась молодая женщина, которая не могла попасть в квартиру. Прибывшие к месту пожарные, используя трехколенную лестницу, через балкон попали в квартиру, расположенную на втором этаже, и открыли дверь.

Как рассказали участники спасательной операции, женщина пешком пришла с улицы Зайцева в пожарно-спасательную часть №1 по охране города Петрозаводска , расположенную на улице Правды, и попросила помощи.

По ее словам ключи от квартиры она потеряла во время вечерней пробежки, связаться по телефону со спасателями не было возможности. Поэтому она и решила пешком дойти до пожарной части и попросить помощи. Пожарные не оставили женщину в беде, и к своему дому она ехала уже на пожарной машине.