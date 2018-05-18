Хабаровская пенсионерка три года жила в психбольнице из‐за ветхости ее жилья

Пенсионерка с инвалидностью второй группы провела в психоневрологической клинике три года в городе Николаевск‐на‐Амуре Хабаровского края , поскольку в ее собственном доме было небезопасно находиться. Об этом сообщило издание «Молодой дальневосточник XXI век».

Строение могло рухнуть в любой момент и убить женщину. Фундамент, крыша, стены и перекрытия на втором этаже требуют срочного ремонта. Поэтому пенсионерке пришлось жить в больнице.

Прокурор потребовал через суд, чтобы администрация города в ближайшее время выделила женщине жилье. Суд удовлетворил иск. Мэрия предоставила пенсионерке благоустроенную квартиру в новом доме.