Хабаровская пенсионерка три года жила в психбольнице из‐за ветхости ее жилья 

Пенсионерка с инвалидностью второй группы провела в психоневрологической клинике три года в городе Николаевск‐на‐Амуре Хабаровского края, поскольку в ее собственном доме было небезопасно находиться. Об этом сообщило издание «Молодой дальневосточник XXI век».
Строение могло рухнуть в любой момент и убить женщину. Фундамент, крыша, стены и перекрытия на втором этаже требуют срочного ремонта. Поэтому пенсионерке пришлось жить в больнице.
Прокурор потребовал через суд, чтобы администрация города в ближайшее время выделила женщине жилье. Суд удовлетворил иск. Мэрия предоставила пенсионерке благоустроенную квартиру в новом доме.
16‐летний детдомовец погиб под упавшей кирпичной стеной в здании Черновского детского дома в Чите. Следственный комитет России по Забайкальскому краю возбудил по данному факту уголовное дело.