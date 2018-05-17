518 придомовых территорий в Петрозаводске очистили от мусора

Коммунальщики прибрались на площади почти в миллион квадратных метров.

Экологические акции прошли на 518 придомовых территориях Петрозаводска, общая площадь которых — более 966 тысяч квадратных метров. Во дворах собрано и вывезено на свалку более 610 кубических метров мусора, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что экологические акции проведены уже более чем на половине территорий, находящихся в ведении управляющих организаций Петрозаводска. уборка придомовых участков будет продолжена.

По материалам: ptzgovorit.ru