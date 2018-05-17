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518 придомовых территорий в Петрозаводске очистили от мусора
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518 придомовых территорий в Петрозаводске очистили от мусора 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Коммунальщики прибрались на площади почти в миллион квадратных метров.
Экологические акции прошли на 518 придомовых территориях Петрозаводска, общая площадь которых — более 966 тысяч квадратных метров. Во дворах собрано и вывезено на свалку более 610 кубических метров мусора, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отмечается, что экологические акции проведены уже более чем на половине территорий, находящихся в ведении управляющих организаций Петрозаводска. уборка придомовых участков будет продолжена.
По материалам: ptzgovorit.ru
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