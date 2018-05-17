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Участок для сада и две чужие квартиры: мэр Краснодара отчитался о доходах и собственности
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Участок для сада и две чужие квартиры: мэр Краснодара отчитался о доходах и собственности 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава муниципального образования город Краснодар официально рассказал о своем годовом заработке, который составил 1 471 399, 93 рубля.
Как сообщает ИА KrasnodarMedia, данные о доходах и имуществе градоначальника (а также членов его семьи) размещены в публичном доступе.
Кроме того, собственности у городского головы находиться числится земельный участок сельскохозяйственного назначения для садоводства площадью 810 кв. метров. Также в его пользовании две квартиры площадью 44,2 и 168 кв. метров. А вот личное транспортное средство у мэра отсутствует.
Примечательно, что эти жилые помещения находиться также в пользовании троих детей мэра, одному из которых также принадлежит малогабаритная квартира площадью 29,2 м.
Напомним, что как ранее писали СМИ, ранее Евгений Первышов развелся со своей женой.
Отметим, что в 2016-м Первышов заработал 1 349 191,33 рубля. Тогда, помимо двух имеющихся сегодня, у него в пользовании была и третья квартира — площадью 54,9 м.
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