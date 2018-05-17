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В Новокосино на месте рынка построят ТЦ площадью 15 тыс. квадратных метров
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В Новокосино на месте рынка построят ТЦ площадью 15 тыс. квадратных метров 

ТАСС 2 часа назад
В районе Новокосино на востоке столицы планируется строительство торгового центра общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Новый многофункциональный торговый комплекс будет располагаться по адресу: улица Суздальская, д. 25А. Торговый центр заменит открытые торговые ряды контейнерного рынка. Ранее московские власти анонсировали закрытие Новокосинского рынка в рамках подготовки города к проведению ЧМ-2018 по футболу.
Как сообщается в описании проекта, в ТЦ, помимо продуктового гипермаркета, будет располагаться фитнес-центр, кинотеатр на четыре зала и фудкорт. Предусмотрены подземная и наземная парковка площадью 1,9 тысяч квадратных метров.
Проектировщиком ТЦ «Новокосинский» выступило ООО «Дельта-Строй». Фасады здания будут выполнены из керамогранита с вертикальными вставками из стали. Оконные проемы заполнят алюминиевые витражи с двойными стеклопакетами. Прилегающая территория будет благоустроена, планируется разбить сквер, установить лавочки и урны, говорится в сообщении проектировщика.
Строительство планируются завершить в III квартале 2019 года.
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