В Новокосино на месте рынка построят ТЦ площадью 15 тыс. квадратных метров

В районе Новокосино на востоке столицы планируется строительство торгового центра общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Новый многофункциональный торговый комплекс будет располагаться по адресу: улица Суздальская, д. 25А. Торговый центр заменит открытые торговые ряды контейнерного рынка. Ранее московские власти анонсировали закрытие Новокосинского рынка в рамках подготовки города к проведению ЧМ-2018 по футболу.

Как сообщается в описании проекта, в ТЦ, помимо продуктового гипермаркета, будет располагаться фитнес-центр, кинотеатр на четыре зала и фудкорт. Предусмотрены подземная и наземная парковка площадью 1,9 тысяч квадратных метров.

Проектировщиком ТЦ «Новокосинский» выступило ООО «Дельта-Строй». Фасады здания будут выполнены из керамогранита с вертикальными вставками из стали. Оконные проемы заполнят алюминиевые витражи с двойными стеклопакетами. Прилегающая территория будет благоустроена, планируется разбить сквер, установить лавочки и урны, говорится в сообщении проектировщика.

Строительство планируются завершить в III квартале 2019 года.