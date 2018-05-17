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Мосгордума расширила налоговые льготы для океанариумов и дельфинариумов Москвы
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Мосгордума расширила налоговые льготы для океанариумов и дельфинариумов Москвы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московская городская дума распространила льготы на налог на недвижимое имущество для дельфинариумов и океанариумов площадью свыше 10 тыс. кв. м в столице, которые сдают в аренду часть своих площадей. Соответствующий закон городской парламент принял на заседании в четверг, передает корреспондент ТАСС.
Ранее организации в Москве платили только 25% от налога на помещения, площадь которых превышает 10 тыс. кв. м и в которых демонстрируются живые рыбы, водные беспозвоночные (океанариумы и аквариумы) или которые оборудованы зрительными залами с общим количеством зрительских мест не менее одной тысячи для демонстрации живых морских млекопитающих (дельфинариумы). При этом льгота не действовала, если часть этого помещения сдавалась в аренду, например, под кафе или магазины.
"Предлагается установить возможность применять данную налоговую льготу в отношении части площади указанных зданий, не сданной в аренду", — представил закон на заседании столичного парламента руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, льгота будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 августа 2015 года.
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