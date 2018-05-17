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Из аварийного дома в новостройку: власти Чусового выдали жилье героине публикации 59.ru
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Из аварийного дома в новостройку: власти Чусового выдали жилье героине публикации 59.ru 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Людмила Коновалова из Чусового, которая несколько лет не могла добиться переселения из аварийного дома на улице Матросова и боялась, что тот рухнет на нее и других жильцов, наконец получит новое жилье. Городская администрация выделила женщине жилье в новостройке площадью 86 квадратных метров.
История Людмилы Коноваловой и ее соседей по деревянному дому 40-х годов постройки стала известна всего два дня назад. Люди пожаловались, что фундамент и стены их дома покрылись трещинами, потолок просел, а туалеты не пригодны для использования. Жильцы заявили, что боятся обрушения здания.
По словам чусовлян, местная администрация не спешила переселять их из разваливающейся постройки. Новую квартиру не давали даже Людмиле, которая в суде доказала свое право не нее — предлагали только комнаты площадью 10-15 квадратных метров взамен 74-метровой квартиры. После публикации ситуация изменилась.
— Мне дают квартиру в новом кирпичном доме площадью 86 квадратных метров, сейчас мы оформляем документы, — сообщила Людмила Коновалова корреспонденту 59.ru. — Квартира очень хорошая, я там уже побывала. Сейчас перевозим вещи.
Но, по словам Людмилы, остальные четверо жильцов дома, пока не получали предложений о переезде в более комфортное жилье.
— Мне очень помогло то, что я доказала свое право в суде. У моих соседей это вряд ли получится. Все, кто остался в доме, пожилые или имеют проблемы со здоровьем. Они не смогут представлять свои интересы в суде, а на юристов у них нет денег, — рассказала Людмила Коновалова.
Если вы юрист и готовы помочь жильцам дома 32 на улице Матросова в Чусовом добиться переселения из аварийного дома, мы ждем от вас письмо на электронную почту редакции.
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