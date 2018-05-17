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Квадратный метр жилья в Подмосковье подорожал
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Квадратный метр жилья в Подмосковье подорожал на 7% 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: shutterstock.com
Средняя цена квадратного метра на рынке новостроек в Московской области в первом квартале выросла на 7% по сравнению с показателями годичной давности, подсчитали в Росстате.
В настоящее время квадрат первичного жилья в Подмосковье стоит в среднем 81,2 тысячи рублей, в то время как год назад его цена составляла 76 тысяч рублей.
Спрос на рынке новостроек в области относительно стабилен. В первом квартале количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) составило 21,3 тысячи против 21,8 тысячи за аналогичный период 2017 года.
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