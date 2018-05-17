Квадратный метр жилья в Подмосковье подорожал на 7%

Средняя цена квадратного метра на рынке новостроек в Московской области в первом квартале выросла на 7% по сравнению с показателями годичной давности, подсчитали в Росстате

В настоящее время квадрат первичного жилья в Подмосковье стоит в среднем 81,2 тысячи рублей, в то время как год назад его цена составляла 76 тысяч рублей.

Спрос на рынке новостроек в области относительно стабилен. В первом квартале количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) составило 21,3 тысячи против 21,8 тысячи за аналогичный период 2017 года.