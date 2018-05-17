Россия потеряла лидерство в рейтинге стран Европы по строительству ТЦ

МОСКВА , 17 мая — РИА Недвижимость. Россия по итогам 2017 года опустилась с первой на вторую строчку европейского рейтинга по количеству новых, введенных в эксплуатацию торговых площадей в торговых центрах, говорится в пресс-релизе компании Cushman & Wakefield.

"Россия переместилась с первой на вторую строчку, так как годовой объем сдаваемых площадей снизился с 1,6 миллиона квадратных метров в 2016 году до 616 тысяч квадратных метров в 2017 году. Это стало минимальным показателем за последние 10 лет", — говорится в нем.

В 2018 году к вводу планируется лишь около 500 тысяч квадратных метров торговых площадей, что станет новым антирекордом, добавляется в сообщении. Причем почти половина из них — 220 тысяч квадратных метров — находятся в Москве и области. Крупнейшим новым торговым центром станет «Каширская Плаза» с GLA 71 тысяча квадратных метров.