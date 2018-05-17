Компенсации пострадавшим от крупного пожара в Ростове выплатят до 21 августа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. / ТАСС /. Все пострадавшие от крупного пожара в центре Ростова в августе 2017 года должны получить средства на приобретения нового жилья до 21 августа, такое поручение дал глава администрации города Виталий Кушнарев , сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Виталий Кушнарев поручил департаменту координации строительства и перспективного строительства Ростова принять все необходимые меры для скорейшего решения вопроса по выплате средств пострадавшим от пожара на приобретение жилья и завершить эту работу до 21 августа текущего года", — говорится в сообщении.

По данным горадминистрации, сейчас специальная комиссия рассмотрела заявления всех 427 человек (197 семей), пострадавших от пожара, обратившихся за получением выплат на приобретение нового жилья.

"Из них приобрели жилые помещения 243 человека (111 семей), находятся в стадии подбора жилья и оформления документов купли-продажи 124 человека (60 семей)", — уточнили в пресс-службе, добавив, что 26 семьям в предоставлении поддержки было отказано в связи с наличием у них в собственности другого жилья.

В администрации города также сообщили, что ожидается поступление заявлений о предоставлении выплат еще от 57 человек.