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Восемь пожаров за сутки: в Крыму горели квартиры, машины и гаражи
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Восемь пожаров за сутки: в Крыму горели квартиры, машины и гаражи 

РИА Новости Крым 40 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Крыму произошло восемь пожаров. Спасатели привлекались к тушению двух возгораний в многоквартирных домах, тушили нежилые постройки и гараж, а также ликвидировали последствия загорания автомобилей. Об этом говорится в сводке происшествия МЧС Крыма.
Один из пожаров произошел в полночь в трехкомнатной квартире на девятом этаже по улице Героев Сталинграда в Симферополе. Из горящей квартиры были спасены двое молодых людей 23 и 25 лет с отравление угарным газом, и эвакуированы пятеро жильцов из многоквартирного дома.
Еще одно крупное возгорание случилось в Армянске в пятиэтажном доме на улице Гайдара накануне вечером.
"В однокомнатной квартире на втором этаже огнем уничтожены вещи на площади 5 кв м. На пожаре эвакуировано 20 человек", — говорится в сообщении крымского МЧС.
Кроме того, в Ялте произошло возгорание в неиспользуемом помещении, в Феодосии огонь уничтожил деревянную постройку к частному дому, в селе Заветное Советского района сгорел сарай, а в Черноморском районе огнем полностью уничтожен гараж.
Кроме того, в Симферопольском районе в селе Пионерское сгорел автомобиль Honda Accord владелец которого устанавливается правоохранителями. В Алуште также загорелся Citroen C 4 Picasso. Огонь уничтожил моторный отсек.
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