Восемь пожаров за сутки: в Крыму горели квартиры, машины и гаражи

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 мая — РИА Новости Крым . За прошедшие сутки в Крыму произошло восемь пожаров. Спасатели привлекались к тушению двух возгораний в многоквартирных домах, тушили нежилые постройки и гараж, а также ликвидировали последствия загорания автомобилей. Об этом говорится в сводке происшествия МЧС Крыма.

Один из пожаров произошел в полночь в трехкомнатной квартире на девятом этаже по улице Героев Сталинграда в Симферополе. Из горящей квартиры были спасены двое молодых людей 23 и 25 лет с отравление угарным газом, и эвакуированы пятеро жильцов из многоквартирного дома.

Еще одно крупное возгорание случилось в Армянске в пятиэтажном доме на улице Гайдара накануне вечером.

"В однокомнатной квартире на втором этаже огнем уничтожены вещи на площади 5 кв м. На пожаре эвакуировано 20 человек", — говорится в сообщении крымского МЧС.

Кроме того, в Ялте произошло возгорание в неиспользуемом помещении, в Феодосии огонь уничтожил деревянную постройку к частному дому, в селе Заветное Советского района сгорел сарай, а в Черноморском районе огнем полностью уничтожен гараж.