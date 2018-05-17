Золото в плюсе на фоне ослабления доллара

Investing.com — Цены на золото укрепились, поскольку доллар снизился после того, как обновил максимум этого года.

Фьючерс на золото на Нью-йоркской товарной бирже прибавил 0,1% до $1292,2 за унцию.

Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести ведущих валют, снизился на 0,16% до отметки 93,12.

Подкрепленный лучшими, чем ожидалось, данными по выданным разрешениям на строительство, опубликованными в среду вечером, доллар достиг нового максимума этого года на уровне 93,50. Являясь ключевым показатель спроса на рынке жилья, разрешения на строительство составил 1,352 млн, опередив прогноз в 1,347 млн Доклад Федерального резерва в среду также отразил рост промышленного производства в США на 0,7%, что выше ожиданий.

Активы, чья стоимость выражается в долларах, чувствительны к динамике американской валюты. Ослабление доллара делает золото менее дорогостоящим для держателей иностранной валюты и, следовательно, увеличивает спрос на цветной металл.