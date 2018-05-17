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Золото в плюсе на фоне ослабления доллара
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Золото в плюсе на фоне ослабления доллара 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на золото укрепились, поскольку доллар снизился после того, как обновил максимум этого года.
Фьючерс на золото на Нью-йоркской товарной бирже прибавил 0,1% до $1292,2 за унцию.
Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести ведущих валют, снизился на 0,16% до отметки 93,12.
Подкрепленный лучшими, чем ожидалось, данными по выданным разрешениям на строительство, опубликованными в среду вечером, доллар достиг нового максимума этого года на уровне 93,50. Являясь ключевым показатель спроса на рынке жилья, разрешения на строительство составил 1,352 млн, опередив прогноз в 1,347 млн Доклад Федерального резерва в среду также отразил рост промышленного производства в США на 0,7%, что выше ожиданий.
Между тем, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что он не уверен в том, что саммит с Северной Кореей состоится после того, как Пхеньян угрожал отменить встречу, поскольку верховный лидер КНДР Ким Чен Ын не доволен тем, что США выдвинули «одностороннее требование» по отказу от ядерного оружия.
Активы, чья стоимость выражается в долларах, чувствительны к динамике американской валюты. Ослабление доллара делает золото менее дорогостоящим для держателей иностранной валюты и, следовательно, увеличивает спрос на цветной металл.
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