Море взаймы. Почем ипотека в Крыму

В конце апреля российский Минстрой обрадовал планирующих купить жилье в Крыму приятной статистикой: на полуострове дешевеет ипотека, только за три первых месяца 2018-го средние ставки по кредитам на первичное и вторичное жилье снизились почти на процент. В теории занять на приобретение квартиры в республике может каждый россиянин, но когда дело доходит до практики, идеальная ипотечная картина несколько размывается.

Маловато будет

Основной и чуть ли не единственный игрок на крымском рынке ипотеки — « Российский национальный коммерческий банк » (РНКБ), на 100 процентов принадлежащий государству. Банк активно развивает ипотечные программы на полуострове, сотрудничая с местными застройщиками: согласно информации на сайте организации, по состоянию на конец апреля 2018-го ею аккредитовано более 40 крымских новостроек с тремя тысячами квартир. Все возводятся в соответствии с федеральным законом №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», то есть юридически чисты.

«Процентные ставки по ипотеке в РНКБ находятся на уровне тех, что предлагают банки в других регионах РФ», — говорится на сайте банка.

Глава республики Крым Сергей Аксенов в начале марта 2018-го заявлял обратное: «Ставки [по ипотеке] у нас пока выше, чем в других регионах. Повышение доступности жилья для граждан — одна из ключевых задач строительной политики, которую проводит совет министров».

РНКБ дает кредиты на квартиры в новостройках по ставке от восьми процентов годовых — она действует, если выбрать определенные проекты. Для граждан, получающих зарплату на зарплатную карту банка, ставка начинается от 9,5 процента. Если зарплатной карты нет в принципе, к ставке прибавят еще полтора процента, если не страховать жизнь и трудоспособность — еще полтора.

Для покупающих «вторичку» минимальная ставка — 10 процентов годовых. Срок кредитования для всех категорий заемщиков — от трех до 25 лет. Требования к претендующим на ипотеку стандартные: возраст от 21 года до 70 лет, наличие российского гражданства, СНИЛС, способность подтвердить свою финансовую состоятельность.

РНКБ выдает ипотеку и по госпрограмме для семей, у которых в период с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022-го рождается второй или третий ребенок. В рамках программы кредиты оформляются по сниженной ставке — шесть процентов годовых. При рождении второго ребенка такая ставка действует три года, при рождении третьего — пять лет.

Севастополь. По данным банка, в 2018-м средняя сумма ипотечного кредита в Крыму достигла двух миллионов рублей (год назад граждане занимали меньше — 1,85 миллиона). 40 процентов кредитов оформляются на покупку квартир в новостройках. Самыми популярными городами для приобретения жилья в ипотеку остаются Симферополь

Займы берут в основном жители Крыма — и это что-то новенькое: в первом квартале текущего года 70 процентов ипотечных кредитов выдали крымчанам, в то время как в начале 2017-го доли «своих» и приезжих ипотечников были равными — по 50 процентов.

Впаяют срок

В целом расклад для потенциального крымского ипотечника таков: кредит на приобретение квартиры в любом из крымских поселений можно получить только в тех банках, которые работают на полуострове. Список лаконичный — банковский бизнес, в том числе суперпопулярный в остальных регионах Сбербанк — обходит Крым стороной из, очевидно, боязни испортить отношения с зарубежным партнерами: большинство стран мира не по-прежнему не признают присоединение полуострова к России.

Из короткого списка смелых банков исключаются те, кто в принципе не занимается ипотечным кредитованием. Остаются вышеупомянутый РНКБ и банк «Россия» (им аккредитовано около 30 проектов на полуострове; процентные ставки по кредитам на жилье для обычных граждан начинаются от девяти процентов).

«Мы видим, что только два крупных банка — РНКБ и банк «Россия» работают с населением по ипотечным продуктам, что существенно тормозит рынок ипотечного кредитования в регионе, — сетует Наталья Зубова, директор по маркетингу элитного комплекса в Ялте «Дипломат». — Конечно, радужные перспективы развития банковской системы в Крыму все же прослеживаются, однако только консолидированные решения при поддержке российского правительства могут дать мощный толчок для прихода крупных федеральных игроков и развития ипотечного бума на полуострове».

Кое-как восполнить ипотечный дефицит пытаются застройщики — не из альтруистических соображений, конечно, а чтобы заработать. Некоторые предлагают квартиры в рассрочку. Условия мало отличаются от тех, что действуют на «Большой Земле», то есть в остальных регионах страны.

«По нашим оценкам, порядка 80 процентов застройщиков в Крыму предоставляют программы рассрочки, — говорит Эльвина Бахранова, генеральный директор ялтинского офиса компании «МИЭЛЬ». — Безусловно, для покупателей такие программы очень актуальны. Как правило, рассрочка предоставляется на ранней стадии строительства (этап котлована, первая, максимум вторая очередь), на срок от трех до 12 месяцев. Есть застройщики, которые предоставляют рассрочку платежа и после ввода дома в эксплуатацию, но с обременением: квартира до полной выплаты находится под залогом».

Купить апартаменты или квартиру в рассрочку сейчас можно в комплексах «Олимпия», «Аквамарин», «Фиолент», «Благодатный 5», «Солнечногорье» и многих других, расположенных практически во всех крупных поселениях Крыма.

Местные по-честному

«Живу в Крыму.. Ипотеку берут военные и госслужащие. Жилье дорогое, у моря квартира (дом) может в 5-10 миллионов встать. Оно вам надо… При зарплате 70 тысяч от банка только предложение на кредитку на пять тысяч получил. Даже потребкредит — послали подальше, как-то так», — пишет участник одного из интернет-форумов Владимир.

По данным аналитиков портала «Мир квартир», крымская недвижимость действительно стоит немало: в Керчи , где новые квартиры продаются по минимальным для полуострова ценам, средняя стоимость предложения — три миллиона рублей. В Феодосии строящееся жилье обойдется в 3,4 миллиона, в Евпатории — в 3,36 миллиона рублей. В Ялте за него придется выложить уже семь миллионов рублей, в Массандре — 6,3 миллиона рублей, в Гурзуфе — на миллион меньше.

РНКБ в период с начала 2018-го по 25 апреля выдал 642 кредита на покупку жилья в Крыму на общую сумму 1,4 миллиарда рублей (согласно информации на сайте банка). Для региона с более чем двухмиллионным населением и немалым количеством гостей, желающих обзавестись собственным жильем на полуострове, это катастрофически мало. Для сравнения: в Москве за первый квартал зарегистрировали порядка 18 тысяч ипотечных сделок, всего в стране — около 300 тысяч.

Судя по отзывам в интернете, требования к потенциальным заемщикам в Крыму предъявляются достаточно строгие. «Честно говоря, подавая заявку на ипотеку, я был на 99 процентов уверен в его одобрении — настолько прозрачно у меня ведутся дела и настолько смешным казалось соотношение ежемесячного платежа к моему официальному доходу! Каково было мое удивление, когда через три дня после подачи заявки мною было получено смс, в котором говорилось, что мне в кредите отказано», — пишет интернет-пользователь spich. Он — индивидуальный предприниматель, на протяжении нескольких лет проводящий все финансовые операции через РНКБ. Просил ипотечный кредит в размере 900 тысяч рублей сроком на 10 лет, намереваясь ежемесячно отдавать в качестве ипотечного платежа менее 10 процентов своего дохода.

«Совершенно непонятно, на основании чего было принято решение об отказе мне в получении ипотеки, и какой логикой сотрудники банка руководствовались, принимая данное решение. У меня имеются: ликвидные активы в собственности, хороший стабильный доход, в 10 раз превышающий ежемесячные потенциальные платежи по ипотеке; половина от стоимости квартиры наличными на стартовый взнос, отсутствие каких-либо долгов перед банками и государством, в конце концов — приобретаемая мной квартира будет находится у банка в залоге! Какие еще гарантии нужны банку?! Ума не приложу», — возмущается spich.

Екатерина Сивова, генеральный директор петербургского агентства недвижимости «Квадраты», между тем, отмечает, что подавать повторную заявку на получение ипотеки в РНКБ можно хоть на следующий день после отказа.

«Если клиенту отказали в ипотечном кредите в обычном российском банке, то он должен выждать три месяца, прежде чем подать новую заявку», — говорит она.

Пользователь сети с загадочным никнеймом Ситечко для мыслей указывает на стандартный минус любой ипотеки: «В Крыму выбор не так уж и велик, что касается ипотеки. А подводные камни в том, что за 10 лет вы выплачиваете в среднем сумму в два раза больше, чем брали».

«К сожалению, ипотека пока доступна не каждой семье, даже если таковая имеет сертификат на материнский капитал, — добавляет Арина. — В Крыму очень низкие официальные зарплаты, а банку нужны реальные гарантии, то есть справки о доходах. А недвижимость стоит недешево. Вот и получается, что молодой семье хорошую квартиру в городе очень сложно купить. В основном ипотека доступна семьям военным и госслужащим».

Впрочем, то же самое можно услышать от 99,9 процента обычных молодых людей, проживающих в других регионах России.