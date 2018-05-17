Восемь человек спаслись из горящей квартиры в Уссурийске

16 мая жители одного из домов Уссурийска чуть не стали жертвами пожара. В минувшую среду на пульт пожарной охраны Уссурийска поступило сообщение о возгорании в квартире дома на улице Мельничная. Прибывшие пожарные оперативно утранили возгорание и вывели жильцов из горящей квартиры. Пострадавших нет. Приморском крае. «В 17:09 по сигналу тревоги прибыли первые расчёты и приступили к тушению. В ходе разведки выяснилось, что на балконе квартиры горят кондиционер и домашние вещи. Чтобы исключить возможные жертвы, из жилья эвакуировали восемь человек», — рассказали в пресс-службе МЧС