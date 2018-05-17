В РФ могут установить единый размер субсидии для молодых семей

По всей России могут установить единый размер субсидии для молодых семей

Размер субсидии, которую получают молодые семьи для улучшения жилищных условий, должен быть одинаковым по всей стране. Помощь государства не должна зависеть от стоимости жилья и других факторов, сказал « Парламентской газете » председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Николай Бурматов.

«Сейчас эта субсидия составляет 40% от стоимости квартиры. Для Москвы — один размер субсидии, для Волгограда — другой и так далее. Мы считаем, что эта сумма должна быть единая и фиксированная по всей стране, чтобы человек мог её получить и самостоятельно решать, в каком регионе приобретать жильё», — считает молодой законодатель.

Он привёл в пример программу материнского капитала, где выплаты за рождение ребёнка не связаны с тем, в каком регионе он появился на свет.

Ещё один проблемный момент связан с тем, что субсидия на улучшение жилищных условий для молодых семей зависит от муниципального бюджета, добавил Николай Бурматов. «Субсидия делится на три части, которые оплачиваются из федерального бюджета, регионального и муниципального. И если муниципальный бюджет деньги не планирует, то федеральный бюджет тоже ничего не платит», — пояснил он. Таком образом, жители дотационных муниципалитетов фактически отрезаны от этой программы. Молодые парламентарии считают, что нужно вовсе отказаться от муниципальной составляющей.

Эта и другие инициативы будут обсуждаться молодым крылом парламента в Совете Федерации 17 мая в рамках круглого стола, посвящённого реализации программы по обеспечению жильём молодых семей. «Программа обеспечения жильём молодых семей действует с 1 января 2018 года в новой редакции. Мы хотим улучшить эту систему, повысить её эффективность», — прокомментировал главную цель встречи Николай Бурматов.

Мария Воропаева. Все озвученные в ходе круглого стола предложения будут также обсуждаться на других площадках. Инициативы, которые будут сформулированы по итогам всех дискуссий, будут презентованы на пленарном заседании в Совете Федерации 18 мая, сообщила «Парламентской газете» глава Молодёжного парламента при Государственной Думе

По её словам, другой важной темой, которая будет освещаться на круглом столе, станет жилищный вопрос детей-сирот. «Сейчас для социального жилья, которое они получают, действует пятилетний мораторий на приватизацию. Но не все дети-сироты ведут асоциальный образ жизни — многие создают семьи и заводят детей. И им эта отсрочка приватизации не даёт возможностей улучшать свои жилищные условия», — объяснила Мария Воропаева.

Речь идёт о ситуациях, когда такие семьи, живущие в однокомнатной социальной квартире, после появления детей не могут сразу переехать в более просторное жильё, даже если у них есть работа и средства на ипотеку. «Наши коллеги хотят предложить так называемую процедуру эмансипации для положительных социально активных детей-сирот. Нужно предусмотреть процедуру, есть же специальные комиссии при органах опеки и попечительства — они могли бы давать характеристику таким семьям, чтобы они могли раньше приватизировать жильё», — рассказала глава Молодёжного парламента при Госдуме.