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Ущерб на 8,6 млн рублей нанесли почвам организаторы незаконной свалки в Подмосковье
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Ущерб на 8,6 млн рублей нанесли почвам организаторы незаконной свалки в Подмосковье 

Свободная пресса 1 час назад
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Подмосковья, свалка образовалась возле деревни Софьино в начале текущего года.
Более чем на сорока участках, принадлежащих различным собственникам, сбрасывались строительные отходы. Площадь свалки превысила 10 тысяч квадратных метров, а объем размещенного на участках мусора составил почти 27 тысяч кубометров. В результате почвам был нанесен ущерб на 8,6 млн рублей.
В настоящее время проводится административное расследование. Если по факту случившегося возбудят уголовное дело, то нарушителям грозит штраф в размере 200 тысяч рублей или до двух лет тюрьмы.
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